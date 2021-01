"Las ventanas de clase no tienen que estar siempre abiertas"

Las bajísimas temperaturas que se esperan para este martes coinciden con el regreso a las aulas en la provincia de Ávila después de que el temporal de nieve llevara a la Junta a cancelar la vuelta al cole prevista para ayer lunes. En esta situación, en la que buena parte del alumnado abulense comenzará la jornada lectiva con el termómetro bajo cero, la pregunta es cómo debe producirse la ventilación de las aulas para evitar la propagación del covid-19. La respuesta que ofrece el delegado territorial de la Junta, José Francisco Hernández Herrero, tras reunirse con el director provincial de Educación, Santiago Rodríguez, es que «las ventanas no tienen que estar permanentemente abiertas», sino que «hay que airear las aulas entre clase y clase no más de 10 minutos» porque «en pleno invierno, con temperaturas de -10 grados, no podemos estar permanentemente con las ventanas abiertas», dado que según argumenta «no está pautado tampoco por los expertos». No obstante, el responsable de la Junta de Castilla y León en Ávila anunció que van a adquirirse medidores de CO2 que contribuyan a determinar las concentraciones del mismo en las aulas y, con ello, actuar según lo que marquen esos registros a la hora de ventilar las clases.