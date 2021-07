«Todo lo que estoy viviendo es increíble»

Se quedará con las ganas de haber saltado a competir –finalmente la abulense no era una de las cuatro elegidas para el 4x400 Mixto– a la pista del EstadioOlímpico de Tokyo pero siempre la quedará el gran recuerdo de lo que ha supuesto su primera experiencia en unos Juegos Olímpicos. Con 19 años y su reconocido potencial, No cabe duda de que Andrea Jiménez tendrá más oportunidades en un futuro.

«Lo que estoy viviendo es una experiencia increíble.Ya desde el primer día en que llegamos a la villa olímpica el poder convivir con los deportistas de otros países, cada uno de su disciplina, es una locura. Es todo muy bonito. El ambiente, las instalaciones, todo lo que rodea esto es una pasada» comentaba Andrea Jiménez desde Tokyo apenas 24 horas antes de disputarse su prueba, los relevos 4x400 Mixto. Una prueba para la que no ha sido una de las elegidas. Contra todo pronóstico de todos sus seguidores, y no son pocos en Ávila, la abulense no estará este viernes en la línea de salida. Lo harán Laura Bueno (51’’93), Sara Gallego (53’’12), Bernat Erta (45’’69) y Samuel García (45’’97). Llama la atención que el equipo que salte a la pista del EstadioOlímpico de Tokyo apenas incluya a uno de los cuatro atletas que lograron, precisamente, el billete a estos Juegos Olímpicos.

Fue el pasado mes de mayo cuando Julio Arenas, Andrea Jiménez, Aauri Lorena Bokesa y Bernat Erta conseguían en los World Relays de Silesia el billete tanto para los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 como para el futuro Mundial de Atletismo de Oregón 2022. Y todo ello con récord de España incluido, 3’18’’97. En Tokyo, con Aauri Lorena Bokesa elegida para la prueba de los 400 metros lisos, JulioArenas y Andrea Jiménez finalmente se quedarán fuera.

Aunque lo vea desde fuera, Andrea Jiménez reconoce la emoción porque llegue el momento. «Al final llevamos toda la temporada luchando para esto» señalaba. «Me quedo como reserva por si hubiera algún imprevisto. Me dejaré los pulmones en animarlos» comentaba la abulense con gran actitud de equipo. Será a las 13,00 hora española cuando el equipo nacional salte a la pista para medirse en la primera de las dos series a las selecciones de Bélgica (Mejor Marca de la Temporada 3’17’’23), Estados Unidos (3’34’’66), Alemania (3’13’’57), Irlanda (3’16’’84), República Dominicana (3’16’’67) y Nigeria (3’14’’09).

Todo está preparado tras un jueves en el que el combinado nacional ha entrenado en el escenario de la carrera. «Lo hemos dejado todo listo.Nos hemos notado muy bien sobre la pista. Tenemos un gran equipo y estamos muy unidos».