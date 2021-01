Como dibujar con tiralíneas en el aire

Roberto Chartam inauguró este jueves el programa expositivo de la Fundación Ávila de 2021 con una propuesta muy personal, titulada ‘Horizontal_vertical_diagonal’, en la que el arte viene de la mano de un material apenas utilizado en estas lides, hilos dispuestos sobre el espacio a modo de dibujos aéreos cuya significación se duplica al convertirse también en sombras sobre suelos y paredes.

Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Salamanca en 2013, este artista bilbaíno plantea esta exposición, con la que vuelve a un espacio cultural en el que comenzó su formación artística, como una exploración sobre los límites convencionales del dibujo, adentrándose en el estudio de nuevas técnicas y en la búsqueda de soportes alternativos sobre los que ‘dibujar’.

El artista explicó que con esta exposición, formada por dos «intervenciones» de notable tamaño, quiere compartir con el público su afán de «explorar un nuevo lenguaje» creado «con la utilización de un nuevo soporte», una forma de comunicarse que nace del trazado de «líneas en el aire que a su vez crean sombras en el suelo». El material utilizado en esas ‘intervenciones’ es hilo de lana que el artista tensa para, a través de líneas rectas y ángulos en los que están ‘desterradas’ las curvas, «salir de lo bidimensional dibujando en el aire».

La elección del hilo de lana para realizar estas obras, explicó Chartam, tiene su razón de ser en que «el resultado que ofrece es muy parecido al trazo que deja el lápiz blando sobre el papel, una línea en parte difusa y temblorosa que no es tan perfecta como la que podría hacer un sedal o un cordón». Los colores elegidos, azul, rojo y verde, «no tienen simbología ninguna, me gustan, me parecen interesantes, y por eso los he elegido», ‘tricromía’ a la que se suma el negro de las sombras que esos hilos proyectan sobre el suelo.

A esta forma de hacer arte, apuntó Chartam, «a través del dibujo y las líneas sobre el papel, creando unas intervenciones que tienen a ser geométricas y que son como lienzos tumbados en el aire que invitan al espectador a verlos por delante y por detrás». Además del mensaje que ofrecen las líneas que dibuja la lana en el aire, las obras componen también «un juego de sombras interesantes sobre el suelo, como si de alguna manera fuesen dos obras», construyendo «un mensaje que es el resultado de un proyecto con varios años de evolución y en el que tiendo a simplificar cada vez más, seguro de que la simplicidad absoluta de formas y materiales tiene mucha complejidad, y siempre con el objetivo de trasmitir al espectador paz y serenidad». En esencia, resumió, podría decirse que «es una forma de arte abstracto porque no figura nada».

Dolores Ruiz-Ayúcar, presidenta de la Fundación Ávila, invitó a la población abulense a que acuda a ver esta exposición, «interesante y muy original, una propuesta artística totalmente distinta a lo habitual que seguro que gusta mucho».

La muestra puede visitarse hasta el 20 de febrero, de lunes a sábado de 11,00 a 13,30 y de 18,00 a 20,00 horas.