Vázquez afirma que "nadie va a mover la silla" a Mañueco

El secretario autonómico del PP, Francisco Vázquez, sostuvo que “nadie va a mover la silla” al presidente de los ‘populares’ de Castilla y León y destacó la unidad y total sintonía” entre las direcciones provinciales, la regional y la nacional de la formación.

El Partido Popular tiene que celebrar antes del verano congresos provinciales en todas las provincias de la Comunidad. De momento, están en marcha en Valladolid y Ávila. Francisco Vázquez subrayó que no ve que en este contexto se esté buscando restar peso a Alfonso Fernández Mañueco.

El número dos del partido en la Comunidad responde así a una información de la edición nacional de El Mundo en la que señalaba que Génova estaría intentando relegar a Fernández Mañueco en este proceso congresual. En este sentido, insistió en que “no ha nada que discutir” sobre el aspecto porque el político salmantino es el presidente del PPCyL y, además, el partido en la Comunidad es “leal” a Pablo Casado.

El mensaje que reiteró en dos ocasiones el secretario autonómico del PP es el de “total sintonía” de las direcciones provinciales del partido con la dirección regional y de ésta con la dirección nacional. Francisco Vázquez subrayó que siempre ha defendido la necesidad de ser “un partido unido” y “tiene que seguir siendo así, sin fisuras” porque la “lealtad es total de todas las direcciones provinciales a la regional y de la regional a la nacional. Y eso está fuera de toda duda”.

Francisco Vázquez aseguró que no va a entrar a opinar sobre si existen planes para rejuvenecer las listas del PP a nivel provincial. “Son especulaciones que no puedo compartir y no se de dónde han salido. Siempre el PP ha renovado las listas por ideas. Unos presidentes tiene unas edades y otros otras y no tiene nada que ver. Nos hace falta todo el mundo”, argumentó.

El secretario autonómico del PPCyL quiso dejar claro que el partido es “patrimonio” de todos los afiliados y que “está al servicio de la gente del Castilla y León”. Además, de asegurar que “nadie pone en duda la fidelidad del PPCyL hacia Pablo Casado”. Vázquez destacó que regularmente mantiene conversaciones con dos vicepresidentes nacionales del partido y la relaciones son frecuentes entre Alfonso Fernández Mañueco y Pablo Casado.

“El PPCyL tiene una hoja de resultado electorales envidiables elección tras elección”, resaltó, y el partido está trabajando por las personas de Castilla y León en plena pandemia. “Estamos inmersos en este trabajo con y para las personas. Es lo que puedo decir”, sentenció.

Congresos provinciales

Vázquez recordó que el congreso provincial del PP de Valladolid se ha tenido que retrasar al día 27 de marzo, porque su presidente provincial sigue ingresado en un hospital. Se trata de un proceso al que opta una única candidatura, no dos como hace cuatro años, que encabeza el presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar. “Sólo hacía falta 75 firmas de afiliados para presentarse a presidente del PP de Valladolid igual que para el PP de Ávila”, declaró.

En la provincia del Ávila, también hay una única candidatura con el actual presidente, Carlos García. El resto se pondrá en marcha después de Semana Santa para cumplir el calendario que tiene el Partido Popular marcado para todos los congresos provinciales antes del verano, para la renovación de las direcciones provinciales. Es un proceso en el que, según Francisco Vázquez, se harán “de común acuerdo” entra las direcciones provinciales del PP, la dirección regional y la nacional.