Los tiburones de la Shark Week de Discovery, un clásico del verano, invaden Movistar+ en agosto. Durante todo el mes, el servicio bajo demanda de la plataforma pondrá a disposición de sus clientes una gran oferta de contenidos sobre escualos con el sello Discovery. A lo largo de 2020, los abonados a Movistar + tienen a su disposición una gran selección temática original para disfrutar bajo demanda cómo, dónde y cuando quieran los telespectadores.

Tres décadas después de su primera edición, la Shark Week de Discovery es ya uno de los mayores eventos televisivos del periodo estival en todo el mundo y mañana llega a Movistar+ en formato extendido. Durante todo el mes, los abonados podrán disfrutar bajo demanda de Discovery Shark, con más tiburones, más contenidos y estrellas invitadas como el medallista olímpico Michael Phelps, el superviviente Bear Grylls, el cómico Rob Riggle o el mago Andrew Mayne que no han querido perderse esta gran cita marina.

El catálogo de series, especiales y documentales sobre tiburones de Discovery es de calidad, y es que los mejores expertos en escualos, biólogos marinos y documentalistas del mundo se unen cada año en este gran evento para ofrecer las mejores imágenes y los momentos más espectaculares protagonizados por el rey de los océanos. Por primera vez, Discovery Shark reúne la más completa oferta de programas especiales ampliando su duración y oferta de contenidos solo para los abonados a Movistar+.

‘Discovery Sharks’ invade Movistar+Desde grabaciones que muestran la gran espectacularidad y belleza de estas criaturas y de los lugares en donde habitan como La invasión del tiburón tigre, Tiburones gigantes de Cuba o Tiburones: aguas peligrosas, hasta entregas especiales de series como Aventura en pelotas o Extinct or alive.

Nadie quiere perderse esta aventura. Ni siquiera el amplio grupo de rostros conocidos que han aceptado el desafío de Discovery de nadar con tiburones e, incluso, enfrentarse a ellos en una carrera histórica. Así, el nadador estadounidense y Michael Phelps medirá su velocidad bajo el agua con la de uno de estos intimidantes ejemplares. El último superviviente Bear Grylls también acudirá a la llamada y se sumergirá en aguas infestadas de tiburones hambrientos rodeado de kilos de pescado para vivir la experiencia más impactante de su vida en Bear Grylls vs Tiburón.

Además, el ilusionista Andrew Mayne propondrá al público asistir a un increíble truco de magia protagonizado por escualos en el especial El mago de los tiburones, mientras que el actor cómico Rob Riggle (Saturday Night Live) invitará a varios amigos famosos como Anthony Anderson (Blackish), Joel McHale (Community), Damon Wayans Jr (Scary Movie) y Adam Devine (Dando la nota) a vivir una aventura salvaje bajo el agua en el programa especial Shark trip: come, reza, devora.

‘Discovery Sharks’ invade Movistar+