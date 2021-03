El blog musical de Chema Sánchez suma tres premios

El blog Music and Rock (musicandrock.com), creado por el abulense Chema Sánchez, ha sido galardonado con el Premio al Mejor Blog de los VI Premios Transformación Digital de Castilla y León, convocados por la revista Castilla y León Económica y patrocinados por Bankia. Este es el tercer reconocimiento que recibe este proyecto de cultura digital que lidera el periodista Chema Sánchez, colaborador de Diario de Ávila, que había ya sido destacado como Mejor Blog Personal en los XIV Premios 20Blogs del diario 20 minutos, en octubre de 2020 –el jurado destacó que «el primer post publicado en Music and Rock se lanzó el 7 de noviembre de 2017 y desde entonces se ha ido nutriendo de contenidos que leen usuarios de España, Iberoamérica, Estados Unidos y Europa, por ese orden y se ha convertido en un referente en ese nicho informativo que es la música pop-rock de las últimas décadas»–, y que en 2019 fue finalista en la XIII edición de esos mismos premios nacionales, en la categoría Cultura, Música y Tendencias.

Chema Sánchez, muy «satisfecho» por el reconocimiento a su trabajo «personal pero pensado para todos» que significan estos premios, y «que además animan a seguir trabajando en algo que hago encantado», explicó que tomó la decisión de crear este blog cuando cambió de trabajo «y empecé a echar de menos el escribir todos los días; me gusta mucho la música y me planteé hacer un blog y escribir al menos un texto semanal sobre diferentes aspectos de la música», con contenidos en los que caben, siempre abordados «desde una perspectiva personal y de forma muy trabajada», asuntos como análisis de canciones –por ejemplo la mítica Starway to heaven–, listas de temas destacados, entrevistas –han pasado por allí Vetusta Morla, Jorge Marazu, Joaquín Díaz o el periodista Juanma Ortega–, crónicas de conciertos, críticas de discos o reseñas de películas.

Cualquier género y estilo musical, excepto el reggaeton, cabe perfectamente en el blog de Chema Sánchez, un proyecto sin ánimo de lucro ha ido creciendo desde su lanzamiento hasta convertirse en un ecosistema musical y, además de contar con redes sociales que suman más de 3.000 seguidores, dispone desde el pasado mes de diciembre de un podcast en el que se analizan, a partir de monográficos, hechos históricos en torno a la música, nuevas publicaciones y canciones que han marcado a muchas personas.

El hecho de el blog sea .com, explica Chema Sánchez, ayuda mucho a que su difusión vaya mucho más allá de España y llegue a un público más heterogéneo, con mucha presencia en América, y eso ha ayudado a incrementar el número de visitantes, que bajó cuando Google cambió el perfil de sus búsquedas a finales de 2019, creció mucho en los primeros meses de la pandemia y últimamente se ha estabilizado.