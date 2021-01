Producto local, ahora más que nunca

Tanto si es para hacer un sencillo picoteo como un cordero asado,estas fiestas los productos locales pueden ser la materia prima que haga brillar las mesas de los españoles. Esa es la recomendación para este atípico 2020 de cocineros y expertos, que destacan la versatilidad y exquisitez de los alimentos autóctonos a la hora de elaborar los menús para las fiestas.

Este llamamiento al consumo de los productos de kilómetro cero, o de proximidad, no es algo nuevo, pero sí una demanda más justificada que nunca en un año complejo para todos, también para el sector productor, quienes destacan la buena calidad de productos como las frutas y hortalizas, así como de las carnes, los vinos o los pescados.

Precisamente, hay iniciativas como las de la Comunidad de Madrid, que acaba de firmar un acuerdo para que la materia prima local esté presente en una decena de grandes superficies, o la del Departamento de Agricultura de la Generalitat, que lanzó recientemente la campaña Bo per a tothom (Bueno para todos) para promover el consumo de proximidad.

Producto local, ahora más que nuncaTambién desde la alta gastronomía reclaman un mayor consumo de los productos nacionales en estas fiestas, tal y como destaca la presidenta de la Real Academia de Gastronomía, Lourdes Plana Bellido, quien recomienda «priorizar la temporada y, a ser posible, la proximidad». «Cada zona de España celebra las Navidades con diferentes platos típicos. Unos utilizan cordero, otros cochinillo, capones, pavo, besugo, merluza, marisco… Pero hay dos ingredientes comunes a todos ellos, la calidad de la materia prima utilizada y el cariño con que preparamos estas mesas», recalca.

En esta línea, la chef Pepa Muñoz, del restaurante madrileño El Qüenco de Pepa y presidenta de la Federación de Asociaciones de Cocineros y Reposteros de España (Facyre), asegura que «los productos de proximidad no pueden faltar», y destaca que pueden elaborarse en recetas como el puré de calabaza o de manzana.

«Hay que darles un poco más de protagonismo, que se conviertan un poquito en plato principal», pide la cocinera, que resalta, además, lo saludables que son las verduras.

Sobre la preparación de las carnes, un alimento habitual en las mesas españolas por las fiestas navideñas, Muñoz recomienda la técnica del asado, «que es mucho más saludable», ya sea cordero, como cochinillo o pavo.

Imprescindibles. Como abanderado de otro de los grandes tesoros de las despensas del país, los ibéricos, está el chef Toño Pérez (Restaurante Atrio, Cáceres), quien los define como «una de las joyas de la gastronomía» española, tanto embutidos como en fresco. «No pueden faltar en la mesa», afirma.

«Es algo único, porque está absolutamente ligado a un territorio, a una forma de vida, y solamente es posible aquí. No es concebible fuera», insiste.

Los grandes chefs explican también lo que no falta en su mesa, como Carme Ruscalleda, reconocida con siete estrellas Michelin, que come siempre escudella (un tipo de cocido catalán), «me harían un boicot si no lo hiciera», asegura, y un ave rellena. «Este año será un pollo», confiesa.