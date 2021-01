"La BIR no modifica las condiciones de trabajo"

El portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Ávila, José Ramón Budiño, asegura que la creación de la Brigada de Intervención Rápida (BIR) no supone una modificación de las condiciones de trabajo. Así respondía Budiño a la nota de prensa emitida por el sindicato Comisiones Obreras en la afirmaba que iba a pedir explicaciones al alcalde, Jésús Manuel Sánchez Cabrera, sobre la creación de esta brigada, ante la sospecha que tenía el sindicato de que ello supusiera una modificación sustancial de las condiciones de trabajo.

Budiño aclaró que «si hubiese una modificación de un puesto de trabajo, eso tiene que ir a otro órgano deliberativo y de consenso que son las mesas de negociación», pero afirmó que «las Brigada de Intervención Rápida no implica ningún tipo de modificación, es una mejora del servicio que se está prestando a los abulenses, tanto de su estructura como de su organización, pero las competencias de los trabajadores son las mismas y no va a haber una productividad extra, por lo tanto no hay ninguna modificación de la Relación de Puestos de Trabajo».

El portavoz del equipo de gobierno y teniente de alcalde de Interior, dirigió a CCOO para pedirle que «cuando tenga alguna duda, en este caso como responsable de recursos humanos del Ayuntamiento, mi despacho siempre está abierto para aclararlo, antes de poder generar dudas mediante una nota de prensa».