Víctor Rodríguez, ante el trazado de Magny Cours

Vuelven a pista los pilotos. Tras la cita en la República Checa, en el Autódromo de Most a inicio del mes de agosto, regresa la competición en el WorldSPP300 y lo hace enfocando la recta final de un campeonato con un intenso mes de septiembre por delante que arranca en Francia con el Circuito de Magny-Cours, donde ya se encuentran los pilotos. Y entre ellos está el abulense Víctor Rodríguez (SMRZ Racing), al que las caídas y los derribos por otros rivales le han perseguido últimamente.Le tiraron en Most, donde ‘arregló’ el fin de semana con la novena posición en la carrera dominical, y le mandaron al suelo en Assen en un fin de semana en el que demostró que, si tiene suerte –en la carrera del sábado rodó para colocarse segundo pero se fue al suelo– puede estar con los mejores.

Con fuerza –«alcanzamos la recta final del campeonato con muchas ganas»– llega a la cita de Magny-Cours este fin de semana en un campeonato en el que ocupa la posición 20º con 13 puntos y ganas de seguir dando pasos hacia adelante. El piloto de Piedralaves es uno de los frecuentes en la pelea por las posiciones delanteras. Verle entre los diez mejores en el recorrido francés no sería extraño. Quinta prueba puntuable –tras las disputadas en Motorland, Misano, Assen y Most– a la que llega un campeonato muy vivo y abierto. Tras el paso por la República Checa, apenas 11 puntos hay de diferencia entre el líder del campeonato, Adrián Huertas (MTM Kawasaki), que suma 129, y el segundo clasificado, Tom Booth-Amos (Fusport - RT Motorsports by SKM - Kawasaki), con 118. El pulso por el título está ciertamente muy vivo. Pero otros pilotos no han dicho la última palabra. A la pelea se ha unido Jeffrey Buis (MTM Kawasaki) tras anotar su primera victoria de 2021. El vigente campeón está a 43 puntos de Huertas, pero fue primero y segundo en las carreras de Magny-Cours el año pasado y está en trayectoria ascendente. En las últimas cinco carreras, Buis ha estado en el top siete, incluyendo dos podios, por lo que aún no está fuera de la carrera por la corona.

Habrá pelea, caídas y mucha tensión en el trazado francés. Así es este alocado Campeonato del Mundo FIM Supersport 300.