Las cuentas, desvirtuadas

Nadie dice mirar la clasificación en las primeras vueltas, pero todos los hacen, aunque sea de reojo. «Queda mucho por delante» se suele decir entonces cuando se trata de atisbar tendencias en unos primeros momentos de temporada donde, todo hay que decirlo, muchos aún llegan a la competición con demasiadas piezas por encajar y ajustes pendientes. Pero las segundas vueltas son otra cosa. Enero recuerda a muchos que la temporada empieza a descontar partidos. Y ahí la clasificación ya no perdona. Sin embargo lo que siempre es una tendencia, este año es una quimera. ‘Filomena’ y la covid-19, que sigue haciendo de las suyas, han dejado tras de sí un reguero innumerable de partidos aplazados. Mirar ahora la clasificación, salvo casos aislados, resulta poco menos que imposible. Porque el Grupo VIIIBentra en su fase definitiva con demasiados encuentros pendientes como para dar nada por descontado. «Tienes una puntuación pero realmente no sabes dónde estás o puedes estar» decía, y con razón, Somoza, entrenador de un Diocesanos UCAVque con tres partidos suspensos y nueve puntos en el aire no sabe a qué atenerse.

Faltan puntos por sumar y partidos por disputar. Todo puede dar un giro radical. Pero hasta entonces toca mirar lo que hay. Y no sólo son los puntos, son los coeficientes, la relación puntos-partidos que servirá para realizar la clasificación final cuando los equipos del Grupo A y B se vean las caras en las futuras fases de Ascenso, Fase Playoff y Fase de Permanencia. Coeficientes que ya van dejando algunos avisos. Y dicen que el Real Ávila debe empezar a mirar al Atlético Astorga y Cristo Atlético como los rivales con los que podría jugarse el ascenso directo en la segunda fase, aquella en la que dos equipos tendrán el billete asegurado a Segunda B.

Toca seguir sumando de tres en tres en el Adolfo Suárez, con un coeficiente del 69,7 por ciento. Dicho de otro modo, una cifra que le situaría en estos momentos como el cuarto equipo en una hipotética Fase de Ascenso. El cien por cien presenta la Segoviana y un 74’1 por ciento el Atlético Astorga y el Palencia Cristo Atlético. Lo que se sume ahora puede ser vital en la siguiente fase.

Como deben sumar la Cebrereña y el Diocesanos. Con un 27’3 por ciento los culturalistas entrarían como últimos clasificados en una hipotética Fase de Permanencia, a la que llegarían con un 36,7 por ciento el Diocesanos. Todo ello en una suma complicada. Porque la calculadora no contaba con la variable ‘Filomena’.