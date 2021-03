El PP critica la "falta de interés" por el Plan de Epidemias

El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Ávila critica la "falta de interés del equipo de gobierno" por desarrollar el Plan Municipal de Epidemias que, según recuerdan, debería haberse aprobado antes del 31 de diciembre pero “casi tres meses después de terminarse el año 2020, el plan no ha pasado por ningún órgano municipal y a la oposición ni siquiera se nos ha hecho llegar un borrador”.

Explica su portavoz en la Comisión de Presidencia, Miguel Ángel Abad, que en el Pleno municipal del pasado mayo se aprobó por unanimidad la propuesta presentada por los populares para elaborar un Plan Municipal de Epidemias que contenga un protocolo detallado de actuación, establecido por los expertos municipales en el tema, ante la posibilidad de oleadas sucesivas de la covid-19 o de otras enfermedades infecciosas que puedan afectarnos en el futuro. Un Plan que, según apunta, "debía estar aprobado antes del final del año 2020".

Durante el Pleno celebrado en el mes de diciembre, la portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Ávila, Sonsoles Sánchez-Reyes solicitó que el equipo de gobierno facilitara una copia de ese Plan y se publicara en la web municipal para conocimiento de la ciudadanía, y preguntó, además, en qué órgano municipal se había aprobado y en qué fecha, comenta Abad, quien subraya que "sin embargo, casi tres meses después de terminarse el año 2020, el plan no está aún aprobado por ningún órgano municipal y a la oposición ni siquiera se nos ha hecho llegar un borrador”.

Miguel Ángel Abad incide en que “este es un tema de especial importancia. Hay vidas y salud en juego. No se puede frivolizar. Hemos pasado ya por tres olas de coronavirus, y puede haber otras olas en el futuro. Al equipo de Gobierno los acontecimientos les pilla siempre sin hacer los deberes y las consecuencias las pagan los abulenses”.

Para el concejal del PP “esta es una moción más de las muchas que aprueban para tener su foto y su titular biensonante, y luego dejan dormir en un cajón sin ejecutarlas ninguno de los siete liberados con sus altos sueldos. Para acabar haciendo eso, es más honesto que voten ‘no’ en el Pleno”. De nuevo, el Grupo Municipal Popular se interesó por este asunto en la Junta de Gobierno Local del 11 de febrero y, días después, el teniente de alcalde José Ramón Budiño en la Comisión de Presidencia, contestó a su pregunta que "en lo que al Plan Municipal de Epidemias concierne, en la actualidad se está trabajando en hacer frente a la pandemia, centrando en ello todos los esfuerzos, sin perjuicio de que después se ejecute el acuerdo plenario adoptado", indica Abad", para quien "por mucho que diga, el acuerdo plenario ya no se podrá ejecutar, pues incluía tener el plan hecho antes del 31 de diciembre pasado, y eso ya es imposible de ejecutarse. Han pasado diez meses desde su aprobación en Pleno y no han movido un dedo para ejecutarlo a tiempo". "¿Acaso el equipo de Gobierno considera que hacer un Plan Municipal contra Epidemias no es luchar contra la pandemia?”, se preguntan en el PP.