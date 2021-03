Moción- Igea acusa al PSOE de ofrecer cargos para ganar

El vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, acusó al PSOE de prometer cargos para ganar la moción de censura "y lo cubrían bajo la casulla de la salvación" y "bajo esa superioridad moral" que les lleva a decir que no se presenta por su ambición sino "para salvar al mundo". En este sentido, recordó que "hay un corrupción peor que la simple compra de voluntades" y auguró que "pronto se sabrán las cosas que han hecho esta semana". "Ustedes no reconocerán la decencia aunque les atropellase el camión que la reparte", insistió Igea en declaraciones recogidas por Ical, quien auguró que a Tudanca le finiquitarán sus propios compañeros de partido en la candidatura electoral.

Igea concluyó su intervención refiriéndose a los procuradores de Ciudadanos: "Hoy tenéis en vuestras manos el futuro del Gobierno de la comunidad y el futuro de nuestra opción política". "Somos el partido que prometimos el cambio y que lo estamos llevando a cabo", señaló. En este sentido, les dijo que son los "protagonistas" del cambio y admitió que "sacar a la Comunidad de 30 años de inercias no es sencilla". Asimismo, asumió que, por ello, se han generado polémicas y advirtió que "si no las hubiera sería mala señal". No obstante, advirtió que la formación naranja es "responsable" porque no creen que "la tarea sea la de hacer oposición desde dentro del Gobierno" y reiteró su lealtad con los acuerdos firmados.

Igea apeló a la utilidad de Ciudadanos para ser útiles en política y no generar inestabilidad, sino generar igualdad de oportunidades y señaló que es la única formación "que representa la opción de la reforma frente a quienes solo creen en el turnismo". "El cambio somos nosotros y este es nuestro Gobierno, si quieren que las cosas cambien voten por esto, si quieren que no voten turnismo", concluyó.