A ratificar la mejoría

Jornada muy importante para el Real Ávila en sus aspiraciones de acabar entre los tres primeros esta primera fase de competición. Su duelo ante un rival de la zona baja de la tabla, junto con los emparejamientos Segoviana -Arandina y Numancia B - Burgos Promesas, hace que los tres puntos en juego de este domingo en Burgos sean de lo más necesarios para el equipo de María Hernández, que, no obstante, avisa de los problemas que en este grupo supone siempre jugar fuera de casa.

«Sabemos de las dificultades que tiene el enfrentarse a un equipo cuando vas fuera porque juegas en un campo en el que no estás habituado, hay condicionantes meteorológicos, el viaje que se hace... todo esto no quiero que suene a excusas, pero son condicionantes más de cara al partido», afirma Hernández que, no obstante espera que su equipo dé la cara porque «tenemos que tener la mentalidad de que somos el Real Ávila. Respetamos al rival pero tenemos que ir a por el partido sea dentro de casa o fuera».

El verse fuera de los tres primeros puestos en estos momentos no es algo que preocupe al técnico abulense, «me preocupaba la dinámica en la que veníamos antes del partido contra el Numancia. Se rompió el domingo y espero que sirva para fortalecer todos los vínculos individuales y colectivos de cada jugador. Más que vernos ahora cuartos y pensar en ello, lo importante es ahora pensar en el partido de Burgos, mejorar respecto al partido contra el Numancia, y luego ya la clasificación al final nos dictará dónde estaremos».

Hernández, asegura que «cada partido tiene condicionantes que te pueden influir, pero la idea de ir a por el partido, de ser agresivos, de no dejar respirar al contrario y demás, tiene que ser calcada tanto cuando juguemos en casa como cuando lo hagamos fuera. Luego habrá matices lógicamente por el rival y por el campo, y habrá que cambiar estructura y también jugadores, pero siempre pensando en el bien del equipo para intentar competir y traerte los tres puntos, teniendo en cuenta la dificultad que hay siempre cuando juegas fuera de tu campo».

Sobre el rival, Hernández analiza que «tiene unos números que indican que es difícil de marcar, pero que también tienen ciertas dificultades a la hora de atacar».

Carlos Pascual (sanción), Cristian y Sito (lesión) y Manuel Sánchez, son bajas para este encuentro, por lo que volverá a haber cambios en el sistema defensivo.

- Partido: Real Burgos CF - Real Ávila CF.

- Hora: 12,15.

- Campo: Luis Pérez Arribas.

- Árbitro:Álvaro Sanz Monge (Soria).