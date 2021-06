La nueva normalidad se aleja ante el repunte de contagios

El aumento de los contagios en los últimos días, unido a la amenaza de la variante Delta ponen en duda que Castilla y León pueda entrar este viernes en la tan ansiada nueva normalidad. Tras los optimistas mensajes lanzados la semana pasada desde la Junta, ayer la consejera de Sanidad, Verónica Casado, enfrió los ánimos y precisó que confía en que el acceso a la nueva normalidad no sea lejana, si bien, la evolución actual, con cierta tendencia al alza, pone en cuestión esta situación que analizará mañana el Consejo de Gobierno. «No estamos en situación de nueva normalidad», explicó la titular sanitaria durante la rueda de prensa semanal para dar cuenta de la evolución de la pandemia, donde aseguró que «aún estamos en niveles de contagios elevados, y tasas de riesgo medio», y se ha demostrado ya «una tendencia creciente».

Una alarma que las cifras diarias de ayer confirman al volver a duplicarse la cifra de nuevos contagios respecto a hace una semana, con 230 casos frente a los 116 del pasado martes, y un nuevo fallecido, a lo que hay que sumar que la incidencia acumulada registró ayer la tercera jornada consecutiva de repunte desde que el sábado pisara suelo, con 63,59 casos por cada 100.000 habitantes. Desde entonces, 64,68, 65,72 y el dato de ayer, 68,52 casos en Castilla y León, achacable a la entrada de la variante Delta en la Comunidad. «La cifra de casos está estabilizando pero puede demostrar una tendencia creciente», reconoció la consejera.

Casado explicó que esta situación no es exclusiva de Castilla y León, sino del conjunto de país, donde hay una «tendencia cambiante», con incrementos en número de casos y brotes, muchos de ellos relacionados con infecciones en personas jóvenes. La titular sanitaria incidió en el mensaje de que la pandemia aún no ha acabado, como pone de manifiesto que la Comunidad aún está en un riesgo medio, con una tendencia en ligero ascenso, y el hecho de que ayer notificara 230 nuevos contagios por coronavirus, el doble que hace una semana, cuando fueron 116.

La consejera, que compareció junto a la directora de Salud Pública, Carmen Pacheco, recordó que actualmente hay cinco variantes predominantes, entre ellas la Delta que supone un mayor grado de contagiosidad y de la que se han detectado 50 casos en la Comunidad, todos ellos ya controlados.

Los positivos del macrobrote de Mallorca se elevan hasta 22

El macrobrote de Mallorca deja ya en Castilla y León 22 positivos y al menos 50 contactos vinculados, según confirmó la directora general de Salud Pública, Carmen Pacheco, que precisó que la Comunidad está a la espera de la llegada de dos grupo más de jóvenes, uno de ellos hoy y otro en unos días, a los que se someterá a las PCR pertinentes cuando lleguen a la Comunidad y, los que den positivos, se les indicará que guarden cuarentena. De momento, todos son asintomáticos o presentan sintomatología leve, sin que ninguno haya precisado hospitalización, según Pacheco, quien pidió a la población joven que evite estos viajes, al tiempo que instó a aquellos que han viajado a Mallorca se pongan en contacto con sus centros de salud para hacerles una prueba diagnóstica.

El 40% de casos desde el sábado tienen entre 16 y 25 años

La consejera de Sanidad, Verónica Casado, alertó durante la rueda de prensa que el 33 por ciento de los positivos de la última semana y un 40 por ciento de los últimos tres día se han producido en población de entre 16 y 25 años en la Comunidad, lo que evidencia el repunte de contagios entre los más jóvenes. Por ello, la titular sanitaria autonómica lanzó un mensaje a este colectivo y les pidió cautela y continuar aplicando las medidas de protección, más ante casos como el macrocontagio de Mallorca. Por último, tanto Casado como Pacheco insistieron en que la mayoría de nuevos contagios actuales se da en grupos de jóvenes, en concreto en edades comprendidas entre los 16 y los 20 años. «Hay que evitar lo más que podamos», concluyó.