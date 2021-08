Reino Unido termina la evacuación sin completar sus objetivos

El jefe del Ejército británico, general Nick Carter, ha confirmado que sus fuerzas darán por terminada este sábado la operación de evacuación en Kabul con el remordimiento de no haber conseguido la extracción de todas las personas que la necesitaban; en torno a un millar de colaboradores afganos, ha concretado al mismo tiempo la oposición laborista, a los que el país ha "dejado atrás".

"La realidad es que no todo el mundo podrá salir y no pasa un día sin que me ponga a llorar", ha lamentado el jefe del Ejército durante las últimas horas de evacuación.

Carter ha avisado de que todavía hay "muchas cosas que pueden salir mal" durante el despegue de los últimos aviones. La situación es de "desorden público" y existe una clara "amenaza terrorista" de Estado Islámico, a tenor del atentado del jueves en el aeropuerto que costó las vidas de 170 personas, entre ellas 13 militares estadounidenses.

Las tropas están trabajando frente a una "amenaza muy exigente" y al mismo tiempo se enfocan en el "trabajo humanitario" con los soldados "sosteniendo una pistola en una mano y un bebé en la otra", ha lamentado Carter.

El general ha admitido que la operación ha acabado incompleta. "No ha terminado como esperábamos, esa es la absoluta verdad. Creo que hemos hecho un trabajo extraordinario para evacuar a la mayor cantidad posible de gente, pero me temo que no hemos podido sacar a todos y eso es absolutamente desgarrador", ha explicado en declaraciones recogidas por Sky News.

"Hay en torno a un millar de afganos que han trabajado con nosotros durante dos décadas en Afganistán, ayudaron a nuestras tropas, a nuestros trabajadores humanitarios, a nuestros diplomáticos, que prometimos proteger, y les hemos dejado atrás", ha apostillado por su parte el responsable de Exteriores de la oposición laborista, John Healey.

"Si pueden salir, siempre serán bienvenidos, pero la terrible realidad de la vida es que hay que tomar decisiones difíciles", ha concluido el general sobre las 14.000 personas evacuadas de Kabul en aviones británicos desde el inicio hace dos semanas de las operaciones, cuando los talibán se hicieron con el control de la capital.