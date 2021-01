La actriz Hannah Murray (Gilly en Juego de Tronos) pone voz en PS4, Xbox One, Switch y PC a la niña protagonista de Shady Part of Me, un puzle narrativo en el que hay que jugar con la luz y la sombra. El juego se desarrolla en dos mundos: en el que habita la protagonista y el de su sombra; la luz abre un camino para una al mismo tiempo que lo cierra para otra. Ambas deben aprender a cooperar para avanzar por un mundo surrealista en 2D y 3D con un estilo artístico que recuerda a las acuarelas y en el que se va devanando una emotiva historia. Si algún puzle no sale bien, se puede rebobinar el tiempo y volver a intentarlo.