Juegos prometedores para 2021

Estas Navidades pasadas han sido especialmente intensas, con el lanzamiento de juegos muy esperados como Cyberpunk 2077, aunque no fuese como se esperaba, y la salida al mercado de PlayStation 5 y Xbox Series X|S, llegan unos meses de calma. Sin duda en los próximos meses ya se irán anunciando títulos importantes que saldrán al mercado tal vez este año, pero la industria del videojuego tiene ante sí uno de los trimestres más tranquilos de los últimos años, en los que los jugadores tendrán tiempo para ponerse al día con los juegos atrasados.

Esto no quiere decir que no haya lanzamientos esperados que ya tienen fecha para este año, aunque desde el principio de la pandemia el baile de fechas es constante, con numerosos retrasos. Este mismo mes de enero llega la acción y el sigilo de Hitman 3, con el que el estudio danés IO Interactive intentará devolver el esplendor a la serie del famoso asesino a sueldo, con misiones que se podrán resolver de distintas maneras, según el jugador prefiera más sigilo o más acción. En febrero la acción corre a cargo de Destruction All Stars, como juego del mes en PS Plus.

También en la primera mitad del año llegan dos juegos que parten de una idea similar aunque la experiencia promete ser muy diferente: en marzo sale Returnal, cuya protagonista está atrapada en un planeta en el que muere y resucita cada día para enfrentarse a terribles criaturas en situaciones diferentes en cada ocasión. En junio tiene fechado el lanzamiento Deathloop (de Arkane Lyon), un shooter también basado en bucles temporales y con un aspecto sesentero en el que se enfrentan dos asesinos. También tiene fecha, el 22 de junio, Back 4 Blood, un cooperativo en el que 4 jugadores deben sobrevivir a hordas de muertos vivientes.

A la espera de que Nintendo revele algún plato fuerte para este año, sí se sabe ya que Switch abrirá la veda de monstruos en marzo con Monster Hunter Rise, para cazar solo o en grupo en un mundo abierto que promete ser más vertical que nunca. Otro juego prometedor para la consola de Nintendo es Bravely Default 2, que saldrá a la venta en febrero.

Junto a las producciones más grandes también hay hueco para los juegos independientes como Little Nightmares 2, que sale a la venta en febrero, o el esperado nuevo trabajo de Josef Fares, It Takes Two, basado, como todas sus obras, en el cooperativo. En el panorama nacional independiente hay que destacar Unmetal, una parodia en 16 bits de Metal Gear.

Todavía no tienen fecha concreta pero es muy posible que salgan a lo largo de este año otros juegos muy esperados como Halo Infinite, previsto inicialmente para ser juego de lanzamiento de Xbox Series X|S y retrasado a 2021 o Ratchet & Clank: Rift Apart, que está ya muy avanzado, o incluso Horizon: Forbidden West y otros que podrían salir del acceso anticipado de Steam como Baldur’s Gate III o el español Temtem.