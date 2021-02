Junta y Diálogo Social siguen enquistando sus diferencias

El director general de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales de la Junta, José Antonio Bartolomé, aseguró hoy que la Administración autonómica negocia con la patronal y los sindicatos para abordar el futuro del Serla y se mostró convencido de que se llegar a "buen puerto", en el marco del Diálogo Social. "El diálogo será fructífero y sincero para llegar a un acuerdo", sentenció. Un diálogo que negaron los agentes sociales y económicos como los sindicatos UGT y Comisiones Obreras y la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) en Castilla y León y acusaron a la consejera de Empleo e Industria, Ana Carlota Amigo, de plantear unas pretensiones que son "inasumibles", lo que impide llevar a cabo una negociación.

Durante la clausura de la jornada del seminario 'Veinticinco años de solución autónoma de conflictos laborales (1996-2021)', que organizó el Consejo Económico y Social (CES) de Castilla y León, Bartolomé subrayó que la voluntad de las partes y el Diálogo Social para la puesta en marcha del Serla hace 24 años sigue, en la actualidad, "igual de vigente". Eso sí, precisó que el futuro de todas las organizaciones e instituciones es el de generar valor para los ciudadanos, evitar las duplicidades y ser eficaces y eficientes.

En este sentido, según declaraciones recogidas por la Agencia Ical, valoró la capacidad de la Fundación Serla para generar valor para trabajadores y empresas como es la gestión de los conflictos laborales de carácter colectivo, que ha permitido cosechar "muchos éxitos" en los últimos años. A juicio del director general de Trabajo, es el momento de continuar y ampliar las competencias de la fundación a otras cuestiones relacionadas con los conflictos colectivos como impulsar la negociación colectiva en Castilla y León para estimular la actividad negociadora, fomentar la negociación preventiva de conflictos colectivos y abordar aspectos relativas a la formación.

"Es innegable la aportación del poder de resolución autónoma de conflictos laborales al desarrollo económico y social y a la modernización de las relaciones laboraels. Es por ello que la Junta ha apoyado y seguirá apoyando este modelo pero el futuro debe pasar por mantener el diálogo entre todos y llegar a los acuerdos mas beneficiosos para el conjunto de la sociedad", expuso. De ahí que se reiterara su convencimiento de que el diálogo "sincero" y "constructivo" permitirá llevar a la negociación a "buen puerto".

Unas buenas palabras que fueron rebatidas por los participantes en la clausura del seminario del CES como el secretario general de CEOE Castilla y León, David Esteban, quien reconoció que las declaraciones de la consejera de Empleo y su voluntad de llegar a acuerdos sobre el futuro del Serla van por un lado mientras que sus "pretensiones" van por otro.

En este sentido, recordó las palabras de Ana Carlota Amigo, quien durante la inauguración del seminiario el 8 de enero dijo que los 25 años de mediación han contribuido a consolidar la cultura del acuerdo, el diálogo y la corresponsabilidad de las relaciones sociales, "resultando especialmente importante en estos momentos para superar la crisis económica y de empleo". También se refirió a otra frase en que invitaba a los sindicatos y patronal a profundizar para alcanzar acuerdos colectivos para superar los retos de modernización y adaptación del tejido productivos. "Estas dos frases son positivas y de aliento pero están en contra de lo que en estos momentos pasamos con la negociación del futuro del Serla. Hay unas pretensiones de la administración que van en contra de estas dos frases de la consejera", aseveró.

El vicesecretario general de UGTCyL, Evelio Angulo, fue mucho más explícito y advirtió a la Junta de Castilla y León que jugar con el futuro de este tipo de organismos como Serla, que tanta rentabilidad producen en la sociedad, es jugar con fuego. "Quien juega con fuego, algunas veces se quema. Y el resultado está ahí", sentenció.

Por su parte, el secretario de Empleo, Política Institucional y Diálogo Social de CCOO en la Comunidad, Saturnino Fernández, destacó que la Junta incumple los acuerdos sobre el Serla en Castilla y León en cuanto a la extensión de las competencias del servicio en otras provincias de la Comunidad y en cuanto a la financiación. También, acusó a la Consejería de Empleo de incumplir la sentencia del Tribunal Supremo por la dejación de funciones en el Serla, por lo que acudirán a los tribunales. Por otro lado, acusó a la administración autonómica de tratar de forma desigual a las diferentes provincias de Castilla y León, con Valladolid, por un lado, y el resto, por el otro.

"Demagogia barata"

Cargó, según recogió Ical, contra la "demagogia barata" e "inusual" de la Junta al apuntar que el funcionamiento del Serla cuesta entre seis y ocho millones de euros, cuando el acuerdo de financiación se fijó hace dos años en 2,5 millones de euros. Además, respondió a la Junta de que en tiempos de crisis es necesario el dinero para "arreglar" problemas, ante la previsión de que los conflictos laborales, tanto individual y colectivos, irán a más con las consecuencias de la pandemia. "Se quiere atacar directamente a las organizaciones sindicales y patronales más representativas, diluyendo su papel", declaró.

A su juicio, toda esta situación deriva de la "soberbia" de un vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, que actúa de "Mourinho de la política regional" al complicar las relaciones laborales. También cargó contra la consejera Amigo, de quien no dudó de su buena intención pero acusó de falta de madurez y de vivir en los mundos de Yupi. "Dicen que estamos negociando pero lo hacen con unas condiciones muy duras. Es falso por que en el Patronato de la Fundación del Serla se han votado unas cosas que son imposibles de negociar", sentenció.

Ante este panorama, Fernández se refirió a las dos opciones posibles como es que el Gobierno autonómico "corrige" su posición que no tiene sentido como la cofinanciación y empieza a negociar o se estará en "stand by", en una especie de prorrogar hasta contar con un nuevo Gobierno que cumpla los acuerdos. "La propuesta que está encima de la mesa para la solución a la resolución de conflictos no tiene salidas. Mientras tanto, se pierde el servicio ni se extiende ni sus competencias ni territorialmente", afirmó.