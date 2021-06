Un centenar de alcaldes reclaman soluciones al ferrocarril

Cerca de un centenar de alcaldes y alcaldesas de municipios de la provincia de Ávila, representantes de distintas plataformas del ferrocarril de la provincia de Ávila, instituciones como la Junta de Castilla, Diputación y diferentes empresarios con su presidente a la cabeza, Juan Saborido, se concentraron ayer ante la Subdelegación del Gobierno, convocados por la Mesa del Ferrocarril de Ávila, para protestar por la falta de aplicación de medidas y de servicios que dinamicen el ferrocarril en Ávila y para exigir al Gobierno de España y a ADIF, que reintegren los servicios que se retiraron con motivo de la pandemia, como es el tren a Madrid de las siete de la mañana, un servicio que todavía no se ha recuperado. A la vez anunciaban nuevas medidas de presión si en el mes de julio no se atienden los peticiones que están formuladas.

El presidente de la Diputación, Carlos García, indicaba que esta concentración de alcaldes «son la viva voz de todos y cada uno de los problemas que ocurren sobre el territorio; la viva voz de la desigualdad, como ocurre en materia ferroviaria con la provincia de Ávila». Recordaba el presidente de la Diputación que hace unas semanas desde la Mesa del Ferrocarril «pedíamos diálogo y ser escuchados. En este caso porque la frecuencia y los horarios de todos aquellos servicios que habían desaparecido durante la pandemia en el marzo del año 2020 se fueran recuperando de forma paulatina y, sobre todo, lo más importante, que se retomaran las conversaciones desde la última reunión de febrero del año 2020, que tuvo lugar en la sede de la Diputación Provincial». Comenta García que en esa reunión se habló de mejora de las infraestructuras (de las estaciones y de las vías) para ganar tiempo y llegar en un tiempo razonable a Madrid y no tardar dos horas menos diez como está ocurriendo ahora. Menciona que en esa reunión también se puso sobre la mesa la inclusión de Ávila en las cercanías de Madrid. «A esta fecha de 29 de junio, ni tan siquiera el Gobierno de España, ni miembros de Renfe, de ADIF, de la secretaría general, se han dignado a contestar a los representantes legítimos de la sociedad abulense». También señalaba el presidente de la Diputación que «hace apenas dos semanas el subdelegado del Gobierno no solamente faltaba al respeto a la sociedad abulense, a una mesa conjunta de la que también forma parte la Subdelegación de Gobierno y hasta hace dos años se había sentado de manera presencial y lleva dos años sin acudir. Por eso hoy lo que venimos a denunciar a través de nuestros alcaldes es que hoy es el primer paso dentro de esas movilizaciones para visualizar que Ávila necesita, no es un capricho, infraestructuras ferroviarias acordes al siglo XXI». Porque, según añadió, «necesitamos ser competitivos y para ello es imprescindible estar en una hora y cuarto o en una hora y veinte en Madrid. Vemos días a día, poco a poco que el tren sigue perdiendo usuarios. Es evidente. Por no tener, no tienen ni taquilleros para poder vender las entradas. Llevamos más de un año reclamando en Arévalo sin éxito. Llevamos más de tres años reclamando las infraestructuras del paso que garanticen la seguridad en Navalperal de Pinares, aprobadas por al Gobierno del Partido Popular y todavía sigue sin redactarse ese proyecto comprometido por parte del Gobierno de España».

Por su parte el alcalde de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera insistía en que «como Mesa del Ferrocarril no podemos permitir lo que está sucediendo en la provincia de Ávila. No podemos permitir que el Gobierno de España se está riendo de los abulenses. El estado tiene una deuda histórica con esta provincia. Tiene una deuda en infraestructuras, en comunicaciones, en transporte... Reivindicamos lo justo, lo que nos corresponde a los abulenses. No se trata de colores políticos, aquí estamos toda la sociedad abulense representada». Insistió el regidor abulense que «queremos tener un transporte y comunicaciones dignas con el resto de provincias que nos rodean. Un transporte diario con Madrid, Salamanca y Valladolid como corresponde». Y añadió, «somos representantes públicos, pero echaremos a la gente a la calle y le diremos al Gobierno de España que basta ya de reírse de Ávila y de los abulenses».

El portavoz de la Mesa del Ferrocarril, Ricardo del Val También denunció, como también habían denunciado los anteriores intervinientes, que los tiempos de viaje se habían incrementado. «Tenemos ahora unos tiempos de viaje con Madrid superiores a los que había hace 15 años. Los retrasos de los trenes son sistemáticos y de forma más habitual. El material tiene deficiencias. Hay trenes que no funcionan y Renfe no pone ningún medio alternativo. No hay ninguna planificación y hay una desidia y un abandono absoluto por parte del Ministerio y por parte de las administraciones ferroviarias con Ávila». También criticó las declaraciones del subdelegado del Gobierno: «Y para el colmo las palabras del subdelegado del Gobierno deslegitimando y diciendo que es una reunión de administraciones y que no tiene virtualidad para reunirse con el Ministerio, es el colmo de la desfachatez. Nosotros ya hemos estado reunidos con el Ministerio a finales de febrero del año 2020 tuvimos una reunión de la que salimos bastante esperanzados porque vimos que había posibilidades de acercarnos y poder conseguir mejoras». Denunció también que no se puede entender que una vez que ya se ha retomado la movilidad haya servicios que no se hayan retomado como el tren de las 6,55 de la mañana a Madrid, que era el que más se utilizaba por parte de los viajeros que lo utilizan para desplazarse a su trabajo fundamentalmente. «Este tren sigue sin circular. Nadie lo entiende». Porqué hay trenes que están puestas en franjas horarias donde no hacen falta en absoluto y no han puesto otros necesarios».

Ricardo del Val insistió que esta concentración es una manera de visualizar el descontento de la sociedad abulense por la situación en la que se encuentra el transporte ferroviario en nuestra provincia. «Llevamos mucho tiempo denunciando que Ávila se está quedando no solo estancada sino que va retrocediendo y el servicio ferroviario se deteriora por momentos». Defiende el portavoz de la Mesa que el ferrocarril es un elemento imprescindible para el desarrollo y para el progreso de los territorios. Y se aventura a decir que «si nosotros quedamos fuera de ese progreso, de ese desarrollo que están teniendo otros territorios de nuestro entorno, nosotros al final vamos a quedar completamente aislados. Es imprescindible que el transporte ferroviario sea acorde con el siglo XXI que estamos viviendo. No podemos renunciar a ese transporte». Y denunció que «lo que se está haciendo por parte del Gobierno y de las administraciones ferroviarias (Renfe y ADIF) es justamente lo contrario: utilizar elementos disuasorios para que la gente deje de utilizar el tren y nos tememos que en un momento, cuando el uso sea minoritario se tenga la excusa perfecta para decir que se suprimen servicios».