Jugar y divertirse con el atletismo

Una jornada para divertirse, para comprobar que el atletismo «no es sólo correr». Sin clasificaciones, sin premios... Simplemente deporte y diversión para que los más pequeños –nacidos entre el 2006 y 2016– conozcan este deporte. En ello consiste la Jornada Atletismo Divertido que el Club Puente Romanillos ha preparado para este fin de semana. Una actividad diferente a las habituales que se desarrollará el domingo entre las 11,00 y las 13,00 horas en las pistas de la Ciudad Deportiva, con inscripción gratuita y con medidas de seguridad que van desde el aforo limitado, mascarillas, accesos y salidas por puertas diferentes y la necesaria firma de declaración responsable de los padres. Medidas ya habituales pero con las que el retorno de algunas disciplinas deportivas está siendo posible.

Y como el propio nombre indica es una jornada para divertirse con el atletismo. «El atletismo son juegos para los niños y divertirse a través de saltos en el foso de longitud o en la colchoneta, vallas adaptadas, algunos lanzamientos, juegos de relevos o podrán probar los tacos de salida» describe Josué Aldudo entre las distintas actividades programadas y que, además, servirán de impulso al inicio del nuevo curso de la Escuela de Atletismo.

Una actividad que se planteó en su momento tras la suspensión del Día del Deporte en la Calle, una propuesta que desde hace años permite a las diferentes disciplinas deportivas en la ciudad mostrarse en las calles, jardines y plazas, así como de la no celebración de la Semana Europea del Deporte. «Estábamos acostumbrados a hacerlo dentro de esos días» explica Josué Aldudo, responsable del Club Puente Romanillos. «Al plantear la temporada vimos que era una buena idea acercar el atletismo a los que no lo conocen, que pudieran ver lo que hacemos, que no sólo es salir correr, que es lo que muchos piensan» explica. La idea era hacerlo en el Mercado Chico, «donde todo el mundo pudiera verlo», pero la situación lo ha hecho imposible. «En las pistas de la Ciudad Deportiva no será tan vistoso, pero es más seguro» han buscado como alternativa desde el club abulense.