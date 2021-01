La producción de aceituna baja un 30% en un "año anómalo"

Con la recogida de la aceituna ya finalizada, la conclusión más inmediata es que este año 2021 recién comenzado habrá «menos aceite abulense en el mercado». Así lo augura Pedro Gómez, presidente de la Asociación de Olivareros del Sur de Ávila, para el que 2020 fue «anómalo en todo, también en la campaña de recolección, que terminó con menos producción de aceituna que la media de cualquier año» debido a dos factores. Por un lado, a las restricciones de movilidad derivadas de la pandemia y, por otro, a un descenso de los rendimientos al que todavía se está buscando una explicación.

Y es que los cierres perimetrales decretados en Castilla y León durante los últimos meses impidieron viajar hasta sus pueblos de origen a recoger sus aceitunas a los «socios y clientes de las cooperativas y almazaras» abulenses que residen habitualmente en la Comunidad de Madrid, por lo que mucha aceituna quedó en los árboles.

«Estaremos entre un 60 y un 70% de producción respecto a una campaña normal porque no han podido venir a recoger las aceitunas muchos propietarios desde Madrid», explica Pedro Gómez. Además de haberse recogido menos aceituna hay que tener en cuenta otra circunstancia que determinará que el consumidor encuentre menos aceite abulense en el mercado este año: «Parte de la producción se va a ir al autoconsumo porque muchas de las personas que no han podido coger su aceituna se van a proveer de familiares suyos que sí tienen, de manera que en condiciones normales lo llevarían a la almazara pero este año no lo harán para poder suministrarse aceite de su familia».

En cuanto a los rendimientos de la aceituna de las comarcas del sur de Ávila, Gómez advierte que «habitualmente son bajos porque nuestras variedades autóctonas no son de aceite, sino que pueden considerarse de mesa», sin embargo este año han sido todavía inferiores sin que se haya encontrado una explicación.

La contrapartida a esta campaña olivarera de escasa producción y bajo rendimiento es la elevada calidad de la aceituna recogida. Precisamente partiendo de esa base, el objetivo de la Asociación de Olivareros del Sur de Ávila sigue siendo «dar a conocer la calidad de nuestro aceite» logrando la que sería primera «Denominación de Origen Protegida» para un aceite de Castilla y León. «Sería un buen escaparate, pero lo más importante de todo esto no es la DOP en sí, sino conseguir fijar población en los pueblos de Gredos-Tiétar en los que La población se va, el campo los costes de producción no tienen nada que ver con otras zonas olivareras del país debido a la orografía», señala.

Tratar de hacer rentable el cultivo del olivar mediante la Denominación de Origen Protegida es precisamente el fin con el que nació la Asociación de Olivareros del Sur de Ávila, que en mayo cumplirá un año de andadura y que cuenta con el apoyo de la Diputación Provincial de Ávila y del Instituto Tecnológico de Castilla y León.

Por el momento, continúa agrupando a las ocho almazaras y cooperativas que iniciaron el camino y que suman «unos 6.000 pequeños olivareros, que no es poco» a pesar de que «una cooperativa grande de Arenas de San Pedro no ha querido asociarse por distintas circunstancias», apunta Gómez.