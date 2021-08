55 empleados de CaixaBank en Ávila solicitan acogerse al ERE

La presión que los trabajadores ejercieron sobre CaixaBank, con dos jornadas de huelga, varios paros y concentraciones de protesta en demanda de mejores condiciones para los empleados que salieran de la plantilla acogidos al Expediente de Regulación de Empleo (ERE) proyectado tras la fusión con Bankia parece haber dado sus frutos. No en vano, la empresa ha recibido más solicitudes de adhesión al ERE de las que tenía inicialmente previstas, lo que demostraría que las condiciones de salida ofrecidas finalmente y tras una dura negociación resultan interesantes para la plantilla. Y es que en toda España, CaixaBank ha recibido 8.246 solicitudes de adhesión al ERE frente a las 6.452 salidas que ofrecía, lo que supone casi un 28% más de las previstas. La misma situación que a nivel nacional se da en la provincia de Ávila, donde son 55 los empleados que han planteado formalmente a la entidad su deseo de salir de la plantilla acogiéndose al ERE, cinco más de lo que marcaban los planes de la empresa para el territorio abulense, según indican a este diario desde UGT una vez cerrado definitivamente el proceso de adhesión este viernes, 30 de julio.

A partir de ahora será el banco el que analice las solicitudes presentadas por parte de los trabajadores interesados en acogerse al ERE y aplique los criterios recogidos en el acuerdo laboral de reestructuración, así como el ámbito de adscripción de cada petición recibida para determinar cuáles acepta y cuáles deniega. No obstante, en el caso de Ávila UGT no descarta que puedan salir también las cinco personas que en principio superan las previsiones del banco. «Es un proceso complicado, pero eso a priori no impide que puedan irse los 55 en vez de los 50 previstos», apunta Gustavo del Caso, secretario general de UGT Bankia Castilla y León, según el cual será «una Comisión de Seguimiento» la que a partir de ahora «seguirá de cerca cada incidencia» que pueda surgir.

En cualquier caso, antes del 20 de septiembre los trabajadores de CaixaBank que han presentado su solicitud de adhesión al ERE sabrán si la empresa admite o no su solicitud. «Eso no significa que vayan a salir del banco antes de esa fecha, sino que a partir de entonces y en función de criterios organizativos a los empleados cuyas solicitudes se acepten se les irá comunicando la extinción del contrato, siempre con 30 días de antelación», explica del Caso. No obstante, las salidas comenzarán a producirse a partir del cuarto trimestre de este año y no todas a la vez, sino en función de las necesidades de la empresa.

La representación de UGT hace una «doble» valoración. «Por un lado, es positivo que en la provincia de Ávila nadie vaya a irse del banco de manera forzosa», destaca Gustavo del Caso que, sin embargo, ofrece una lectura menos amable de la misma situación. A su juicio, «que haya gente de menos de 55 años que quiera marcharse del banco demuestra la dura realidad por la que atraviesa el sector financiero, que pese a estar bien remunerado está sometiendo a tales presiones comerciales a sus plantillas que la gente no aguanta más», plantea el secretario general de UGT Bankia Castilla y León.

Cabe recordar que en un primer momento las salidas programadas por el banco en la provincia de Ávila ascendían a 61, cifra que finalmente acabó reduciéndose a las citadas 50 tras la negociación.