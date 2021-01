De los problemas para jugar al problema de entrenar

La nieve ofrece en muchas ocasiones bellas estampas, idílicas, con cierto encanto. Resulta poco habitual la visión de los campos de fútbol en los que el verde, o lo que debería serlo, da paso al blanco nuclear cuando la nieve se torna protagonista. Sin embargo las fotos no siempre muestran la verdad, o al menos el alcance y las consecuencias que episodios como el de este fin de semana pueden acarrear al fútbol abulense. Porque las mismas van mucho más lejos de la suspensión de un simple partido. Es la primera, pero no la única y en ocasiones no la más seria.

Que se lo pregunte al Real Ávila, que busca una solución a sus entrenamientos en una semana en la que no encuentra dónde ni cómo. «De momento no tenemos dónde hacerlo. Hemos dado hoy –lunes– el día libre» señalaban desde el club encarnado mientras realizaban las gestiones oportunas para buscar un espacio que poder utilizar este mismo martes. «No hay ni campos ni pabellones» señalaba Carlos González, director deportivo del Real Ávila, recordando que lugares como la Multiusos, el CUM o el pabellón de San Antonio han quedado clausurados por la acumulación de nieve y el riesgo de derrumbe.

El Adolfo Suárez está inutilizado. No es sólo la nieve, sino el hielo que empieza a aparecer y el castigo posterior al que puede verse sometido un césped que habrá que cuidar después de tanto agua. Ahora mismo no está mejor el Sancti Spíritu, donde tampoco podrá pisar el Colegios Diocesanos, que comenzaba la semana en el gimnasio del Pablo VI y la continuará en las instalaciones de fútbol indoor del Pádel Home, donde también se ha buscado acomodo la Cultural Deportiva Cebrereña de Pepe García tras la importante nevada en Cebreros.

Son los problemas que vienen tras una nevada de estas características y con la que tendrán que preparar todos el inicio de una semana de tres partidos. Porque el miércoles 20 de enero hay competición. Bupolsa, Almazán y Burgos Promesas, todos ellos fuera de casa, para el Real Ávila; Gimnástica Segoviana, Arandina y Numancia B para la Cebrereña; y Numancia B, Real Burgos y Almazán en el caso del Colegios Diocesanos. El escenario no parece el más apropiado para ninguno de ellos.