Educación mantiene las novedades en el refuerzo estival

La Consejería de Educación convoca el Programa para la Mejora del Éxito Educativo, cuya finalidad es incrementar las tasas de titulación y contribuir a la reducción del abandono escolar temprano. El buen resultado de las novedades incluidas el pasado curso ha promovido que la Junta de Castilla y León las mantenga también el próximo mes de julio, según recoge en su edición de hoy el Boletín Oficial de la Comunidad.

De este modo, la materia Inglés se volverá a incorporar a las clases extraordinarias estivales para los estudiantes de 4º de Educación Secundaria Obligatoria, junto a las de Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas. Según las materias que hayan suspendido, recibirán cada mañana del mes de julio, de lunes a viernes, dos horas de Lengua Castellana y Literatura, dos de Matemáticas y/o una hora de Inglés. Por su parte, los alumnos de 6º de Educación Primaria que, de cara a afrontar con éxito la etapa de Educación Secundaria, necesiten reforzar Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas o Inglés recibirán una hora diaria de cada una de estas áreas.

Los centros que deseen acogerse a esta iniciativa, gestionada por la Dirección General de Innovación y Formación del Profesorado, deberán presentar su solicitud de forma electrónica en los próximos 15 días, acompañada del Plan de Éxito Educativo, tal y como recoge la convocatoria. Todas las clases serán impartidas por maestros y profesores especialistas en las materias, procedentes de los propios centros o contratados específicamente.

Al igual que el curso pasado, la Consejería de Educación planificará de forma exhaustiva las clases para que se cumplan los protocolos y las instrucciones vigentes para su desarrollo presencial. Además, el alumnado participante podrá optar a las ayudas convocadas el pasado mes de octubre para financiar el gasto de transporte escolar.

Curso 2019-2020

Durante el mes de julio de 2020, un total de 3.146 alumnos de la Comunidad acudió a las clases extraordinarias de refuerzo en los 68 centros habilitados a tal efecto. De este modo 2.048 escolares de 6º de Primaria -divididos en 174 grupos- asistieron a las clases en 38 colegios de Castilla y León.

Por su parte, la implementación de la medida ‘Impartición de clases extraordinarias fuera del período lectivo al alumnado de 2º curso de Bachillerato’ contó con 329 participantes en 30 grupos, distribuidos en 30 institutos de la Comunidad, y 769 alumnos de 4º de ESO -divididos en 68 grupos- acudieron a 30 centros de la Comunidad para recibir clases.

Valoración de la medida

Los datos de la evaluación de los resultados en el curso 2019-2020 indican que el porcentaje de alumnos que participan en estas clases de julio y que aprueban Lengua Castellana y Literatura es un 24,6 por ciento mayor que los que no participan y un 13,8 por ciento mayor en Inglés. En el caso de Matemáticas, es un 8,4 por ciento mayor el de los inscritos, que el de los no inscritos. Esta medida ha contribuido a que un número importante de alumnos promocionen, siendo durante el curso 2019-2020, un cinco por ciento mayor el porcentaje de promoción en los que han participado en ella, frente a los que estando en condiciones de participar no lo hicieron.

Tanto las familias como el profesorado valoran positivamente estas clases extraordinarias voluntarias y gratuitas, en concreto, el 85,6 por ciento del profesorado que participa en la medida la considera eficaz y el 86,6 por ciento de las familias confían en la eficacia de la medida.