Las conexiones por tren no se retomarán hasta el miércoles

El transporte ferroviario en Ávila, suspendido desde el pasado sábado, no se retomará hasta este miércoles. Esas son las previsiones que maneja Renfe para volver a ofrecer sus servicios en Ávila, pero que no se aseguran al cien por cien, pendiente de la evolución tanto de los trabajos para recuperar las conexiones como de la situación climatológica. En cuanto al transporte por carretera, la estación de autobuses sí que se encuentra operativa, «como al 80 por ciento», citaron fuentes de la estación, ya que algunos servicios no se han podido prestar debido a la situación de algunas carreteras.