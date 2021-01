Una experiencia inolvidable y de eterno agradecimiento

Dore Remus Catalin es un camionero rumano con 12 años de profesión en España y Dore Alexandra es su hija, de 9 años de edad «aunque va a cumplir los 10 en febrero». Ambos han estado desde el viernes parados en Arévalo y no ha sido hasta las 12 horas del lunes cuando han podido llegar a casa después de que les dejaran salir al llevar alimentos perecederos y de primera necesidad como carga. Remus no duda al afirmar que a pesar de la experiencia, que ha sido dura, se siente «un privilegiado» por el trato recibido y también porque su pequeña «no ha perdido la sonrisa en todo el tiempo que estuvieron parados».

Se deshace en halagos nuestro protagonista hacia todos aquellos que les atendieron en Ávila y enumera a todos y cada uno de aquellos que se volcaron en su bienestar, ahí está Protección Civil, la Cruz Roja, el Ayuntamiento de Arévalo, la Diputación de Ávila, el señor del hostal que le ofreció una habitación para la niña, el presidente de la Diputación «que yo no sabía quién era, pero que fue uno más de nosotros, sirviéndonos comida caliente en el polideportivo y estando allí. No es que pasara por allí, es que estuvo allí y varios días». Se emociona porque han comido caliente, tres veces al día y encima con su niña tuvieron el detalle de llevarla un puzzle «al que le hemos dado varias vueltas entre los dos», también chuches y dos libros para que se entretuviera leyendo las muchas horas varados en medio de un temporal. Con cierto orgullo reconoce Remus que la pequeña hico uso de los regalos, pero también aprendió a manejar cada palanca del camión. Ahora bien «no la recomendaría que fuera camionera». El hecho de que estuviera con él en un momento tan complicado obedece a que querían pasar más tiempo juntos pues sólo puede disfrutar de su presencia en vacaciones y los fines de semana «y en eso también soy un privilegiado», pero aprovechando que no había colegio y que en principio el viaje iba a ser rápido se animaron a compartirlo. Ha sido una experiencia de vida y no, no le gustaría repetirla aunque sí volver agradecido al lugar en el que tan bien les ha tratado.

Queriamos hablar con la pequeña, pero estaba jugando con la nieve. Era su única preocupación que «al llegar a casa siguiera habiendo nieve para jugar con sus amigas». Ni una queja, ni un mal gesto, una lección de nuevo de esos niños que demuestran portarse bien en pandemia y fuera de ella.

Cada día la pequeña salía del camión, además la madre le pidió a Remus que la dejara disfrutar también, estirar las piernas. Y ante esas salidas del camión, siempre la atenta mirada de los que han sido sus cuidadores, llevándoles incluso el famoso Dalsy (los padres saben lo que es, ibuprofeno) por si había cogido frío.

El agradecimiento de este camionero es inmenso, la emoción contenida, también y el placer de llegar a casa, no tiene precio. Sobre todo porque muchos no han tenido tanta suerte y aunque en el gremio de camioneros se ayudan, no es lo mismo. Hay un dicho, un lema no escrito que dice que «si tú tienes pan y yo queso, nos sentamos y comemos juntos». En este caso el otro camionero fue toda la gente y todos los voluntarios que les ayudaron en Arévalo, así que no es de extrañar que la pequeña y su padre lloraran en la despedida de sus ángeles de la guarda que les abrieron paso entre aplausos.