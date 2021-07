Perplejidad en Podemos por la petición de adelanto electoral

Podemos Ávila ha mostrado su «perplejidad» ante la «ironía» que, a su juicio, supone la petición del Partido Popular de esta provincia de pedir un adelanto electoral en España porque «según dicen, el Gobierno de la nación no ha realizado ninguna inversión en Ávila».

En la formación morada aseguran no saber «a ciencia cierta si el Partido Popular ha descubierto en estos días que Ávila existe y no recuerdan que existía incluso cuando gobernaban ellos a nivel nacional con mayorías absolutas y sus inversiones en Ávila y provincia fueron efímeras, por no decir nulas». «Por aquel entonces no hubo llantos ni lamentos por los representantes del Partido Popular en Ávila por la nula política de inversión de su partido en Ávila», subrayan desde Podemos.

Esta formación política pone dos ejemplos «muy nombrados» como fueron «la decisión de que la Alta Velocidad ferroviaria pasara por Segovia y no por Ávila, y la ampliación de la gestión privada del túnel de peaje de San Rafael y la autopista AP-6 en época de los gobiernos de José María Aznar». Dos hechos que, a juicio de Podemos Ávila, «podían haber cambiado considerablemente el devenir económico de Ávila, provocando una transformación económica enorme en esta provincia, y sin embargo lo único que han hecho ha sido hundir cada vez un poquito más en el ostracismo y la apatía económica a esta provincia».

En Podemos existe la creencia de que hay «una marcada estrategia del PP a nivel nacional de acoso y derribo al Gobierno de la nación para intentar un adelanto electoral para impedir que se sigan conquistando derechos y repartos de la riqueza de una manera más racional y equitativa» y es por ello qu, a juicio de la formación morada, «se cae en el ridículo cuando, sin argumentos fuertes y sólidos, se hacen peticiones como las que realizaron los representantes del Partido Popular en Ávila».