La Junta de Semana Santa trabaja en un programa alternativo

No hay nada descartado, porque aún no se ha tomado ninguna decisión, pero en la Junta de Semana Santa de Ávila ven «muy difícil» que se pueda vivir una Semana Santa en la ciudad con procesiones de calle e incluso con actos presenciales en los templos. De hecho, a día de hoy las procesiones y actividades de calle «están suspendidas pero no de ahora, sino por un decreto del obispo del pasado verano», recuerda el presidente de la entidad, Ernesto José Gómez Ferreras, quien explica que, pese a que la idea de vivir una Semana Santa normal en 2021 se vea «prácticamente imposible», en la organización que representa a todas las cofradías «se trabaja en todos los escenarios posibles», siendo el de una «celebración alternativa» el que parece cobrar más fuerza.

Así, a día de hoy la intención de la Junta de Semana Santa de Ávila es «volcarse en las redes sociales y en el material audiovisual» para intentar que, aunque la Pasión no se pueda vivir en la calle, «sí que esté en la calle». Cuando faltan prácticamente dos meses para el pistoletazo de salida, el planteamiento es «tener un cartel, editar una revista en papel y pdf para que sea más accesible, difundir a diario imágenes de procesiones, actos y vivencias a través de las redes sociales, trasladar cómo se vive la Semana Santa desde dentro e incluso organizar algunos actos sin público y retransmitirlos, como un pregón o conferencias», apuntó el presidente. El objetivo es que esta situación «no nos pille desprevenidos como el año pasado» y tener «cosas organizadas, aunque algunas luego no se puedan llevar a cabo». El despliegue audiviosual y de difusión por las redes sociales sí están garantizados, de ahí que se centrarán ahí muchos esfuerzos, aunque se siga «trabajando en todos los escenarios» para poder «ir adaptándolos a la evolució