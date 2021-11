El Hereda, de nuevo con la miel en los labios

Culleredo.

Christian Añón (2), Cabanas (11), Lucas Álvarez (20), Álvaro Añón (8), Vidal (25) -quinteto inicial- Rabadán, Araia (20), Penas (1), Tchernev.

Hereda.

Herrera (4), Izquierdo (16), Ndiaye (8), Talamino 7) y Vukcevic (14) -quinteto inicial- Alejo Rodríguez (3), Villalba (13), Guillermo Rodíguez (13), Mario García (5).

Árbitro.

Clavería Sánchez y Esteban Domínguez.

Eliminado Vidal

Parciales.

19-15 /21-20/ 27-16/ 20-32.

Incidencias.

Encuentro correspondiente a la jornada 10 de la Liga EBA disputado en O Burgo.

El Hereda Ávila Auténtica El Bulevar volvió a morir en la orilla.Por enésima vez en lo que va de temporada. Esta vez en Culleredo, donde los de Carlos Osvaldo Gómez pagaron un mal inicio y en especial un nefasto tercer cuarto.Y aunque lo quisieron arreglar en el último, en el que firmaron un parcial de 20-32 con el que tuvieron a su rival contra las cuerdas, no pudieron rematar la faena. Un duelo en el que, no obstante, los verderones demostraron su ambición para, en un escenario adverso, jugárselo todo en el último minuto.

Un triple inaugural de Alejandro Talamino abrió el marcador en un comienzo de partido que sin embargo no fue bueno para los visitantes, pues aunque mantuvieron la iniciativa en el luminoso durante los primeros minutos de juego gracias a los muchos errores locales en ataque (4-5), pronto se pudo observar que el equipo no funcionaba en ataque y así todo costaba el doble. Los gallegos, sin estar del todo acertados en la faceta ofensiva, defendían muy bien a su oponente.Con ello comenzaron a crecer. El acierto desde el triple de Álvaro Añón y Álvarez fue más que suficiente para abrir una suculenta brecha en el marcador (15-5, minuto 6). Después el Hereda no encontró la llave para atacar mejor y con precisión, pues desde el perímetro lo fallaba todo.Pese a ello respondió rápido con un parcial de 0-5 que rebajaba la euforia local y en la segunda parte del cuarto supo defender mejor su pintura, lo que le dio mucha consistencia y le permitió reducir la desventaja (19-15).

Al igual que Talamino en el inicio, Villalba comenzó el segundo cuarto acertando de tres. El local Araia no tardó en responder desde esa misma distancia, pero ahora los abulenses defendían mucho mejor y en ataque su pelea en la pintura se veía recompensada desde los libres, algo que ya también sucedió en un tramo del primer cuarto (24-20, minuto 13). Se entró entonces en una fase de muchos puntos, con Talamino de nuevo desde el triple y Villalba muy activo (27-27, minuto 15)que llevaba a Luis Fraga a pedir tiempo muerto. El duelo ganaba en emoción y vistosidad y hasta el descanso la grada pudo disfrutar de un baloncesto ambicioso y certero por parte de ambos. Porque el duelo se movía en distancias cortas. Del 31-30 al 38-33. Al descanso llegarían ambos con 40-35.

No pudo comenzar peor la segunda mitad para el Hereda Ávila Auténtica El Bulevar, pues en el reinicio dos triples rápidos de los locales suponían una máxima preocupante habida cuenta de la igualdad existente hasta el momento (48-35, minuto 22). El equipo abulense apretó los dientes en defensa e intentó enjugar la diferencia, pero en ataque todo le costaba mucho y pese a un buen parcial en el siguiente tramo (55-50, minuto 25) no le alcanzó para culminar la remontada. Después los coruñeses volvieron a agarrase a Araia y Vidal, ambos en racha. Añadido a los errores graves de los verderones en este tramo de encuentro, junto dos triples finales de Araia y Álvarez prácticamente sacaban a los abulenses de la lucha por la victoria (67-51).

Pero el Hereda Ávila Auténtica El Bulevar iba a vender muy cara su piel y con un parcial de 1-10 en apenas dos minutos dejaba claro su ambición pro el triunfo. A partir de aquí el encuentro se hizo más táctico que nunca.Con todo muy cerrado fueron apareciendo hombres como Izquierdo para contrarrestar los triples de Álvarez (76-71, minuto 33). Con todo por decidirse ambos quintetos se retaron desde el triple y por fin desde esa distancia Villalba empató de nuevo tras mucho tiempo a remolque (80-80, minuto 39), pero en ese final de infarto (84-83 a falta de 22 segundos) los verderones no tuvieron la fortuna para acabar de rematar el partido (87-83).