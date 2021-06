"Todo lo que ocurre en Mali repercute en nuestro país"

Formado en la Academia de Intendencia de Ávila, en donde fue uno de sus últimos alumnos, el teniente coronel Miguel Ángel Rodríguez Velasco, teniente coronel del Cuerpo de Intendencia, trabaja desde Mali en favor de los intereses de los ciudadanos de ese país, pero también por los de los abulenses, españoles y europeos, ya que «todo lo que ocurre en Mali tiene su repercusión en nuestro país».

¿Desde cuándo se encuentra en Mali y hasta cuándo tiene previsto quedarse?

Llegue a Mali el 8 de enero de 2021, junto al contingente del Eurocuerpo liderado por el General español Fernando Luis Gracia Herreiz, para tomar el mando como jefe de la fuerza de la misión. La fecha prevista de regreso es el 8 de julio, una vez el General español ceda el mando de la misión al siguiente General Jefe, que será alemán.

¿En qué misión concreta del Ejército español participa en Mali?

Esta es una misión de la Unión Europea. Se trata de una misión de entrenamiento a las Fuerzas Armadas malienses, denominada EUTM Mali, siglas en inglés que significan en español Misión de Entrenamiento de la UE en Mali, por lo que no es una misión de combate.

¿Cuánto personal español hay desplazado para esa misión?

A día de hoy el contingente español es de casi 570 militares, lo que supone la mitad del total de la misión. España tiene un fuerte compromiso con EUTM Mali, siendo el país que más personal aporta muy por encima del segundo.

¿Cuál es su cometido concreto en esa misión?

Tengo el honor de ser el Jefe de la Sección de presupuesto y finanzas (J8) de la misión. Nuestro trabajo consiste en la gestión financiera y presupuestaria y de asesoramiento al jefe de la Fuerza de la Misión.

¿Es su primera misión en el extranjero?

Es mi segunda misión en el extranjero. Anteriormente estuve desplegado en Bosnia Herzegovina, en la misión SFOR con la OTAN, en el año 2000.

¿Qué diferencias hay con otras misiones fuera de España que ha tenido?

En mi caso, a pesar de las diferencias operativas que pueda haber entre una misión y otra, los mecanismos financieros son muy similares, por lo que no he visto grandes diferencias.

¿Cómo es un día suyo de trabajo?

Todas las mañanas comienzan con una reunión de los jefes de las diferentes áreas con el Jefe de la Fuerza de la Misión, repasando la actividad del día anterior y las tareas y nuevos retos a realizar en el futuro. El resto de la jornada la dedico a mi actividad ordinaria que va desde estudiar la situación del presupuesto, formalizar los contratos, pago de facturas, la contabilidad y presentación de informes. Una vez a la semana mantengo una videoconferencia con la Sección de presupuesto y finanzas de nuestro organismo superior que se encuentra en Bruselas.

¿Están muy condicionados por la situación del covid en el país?

Como usted sabe, el covid ha afectado a todo el mundo, y Mali no ha sido una excepción. Del mismo modo, las medidas de prevención, control, y tratamiento de la enfermedad, han sido las mismas que las que han tomado otros países, como por ejemplo el nuestro. Dicho esto, y manteniendo siempre dichas medidas, la misión se ha desarrollado con total normalidad.

¿Cómo es por cierto la situación sanitaria en su misión y en el país?

Mali es un país, en el que, por muchos motivos, por ejemplo, la situación geográfica, existen unas enfermedades que, en Europa, o no existen, o no son comunes, por ejemplo, la fiebre amarilla, o el cólera. En España, antes de desplegar, se siguen unas medidas preventivas, basadas en vacunas que nos protegen. Gracias a estos protocolos, la situación sanitaria del personal de la misión es muy buena. Mención aparte la covid, pero que, al menos desde enero de 2021, no ha tenido una incidencia significativa en el personal de la misión.

¿Cómo son sus relaciones con las personas de la zona?

Muy buena, los malienses son un pueblo muy optimista y vitalista. Destacaría su sentido del humor. La pena es que el covid 19 no ayudado para poder haber interactuado más con los malienses.

¿Qué destacaría de Mali como país?

Mali es un país complejo, con unas características muy singulares. En cuanto a extensión es como dos veces España, con una zona norte desértica, y una zona centro sur típica de la sabana. Así mismo, sus habitantes provienen de diferentes etnias, con diferentes culturas, lenguas, etc. Es una mezcla poco habitual en países europeos, y que llama mucho la atención.

¿Y de sus habitantes?

Lo que yo destacaría de los malienses es su alegría. Siempre tienen una sonrisa cuando se cruzan contigo. Y en su forma de vestir, les encanta usar prendas de colores muy vivos, que no pasan desapercibidas.

¿Le ha costado adaptarse al clima o a la forma de vida del país?

Desde luego, que sí. Aquí hace calor todo el día, todos los días. Y hablo de temperaturas superiores a los 30 grados centígrados, todo el año. Es difícil acostumbrarse.

¿Qué es lo que más echa de menos de España?

En primer lugar, mi familia, en especial mi mujer y mis hijos. Me acuerdo mucho de la gastronomía abulense y no haber paseado mi caña de pescar por el Tormes.

¿Cómo valora este tipo de misiones del Ejército español?

España está fuertemente comprometida con la Unión Europea, y con el Sahel. Muestra de ello es la apuesta firme en cuanto a personal y material dispone en esta misión. No en vano, el Sahel es el patio trasero de España, y todo lo que ocurra aquí tiene su repercusión en nuestro país. De modo que, si colaboramos a que Mali sea un país más seguro, y más próspero, no solo ayudamos al pueblo maliense a vivir en paz, además, contribuimos a la seguridad y prosperidad española, y por ende europea.

¿Qué cree que aporta al país la presencia de esta misión?

En Mali existen unos grupos terroristas que actúan en algunas zonas del centro y norte del país. Como es sabido, los ciudadanos malienses son los que más sufren la lacra del terrorismo. En 2012, las Fuerzas Armadas malienses se vieron superadas por estos grupos, y en 2013, las autoridades solicitaron ayuda a Francia para combatirlo. Una vez detenido el avance de estos grupos, se hace necesario que las propias fuerzas armadas del país sean capaces de hacerse con el control de sus fronteras, y capaces de defender a sus compatriotas. Para responder a la solicitud de ayuda que ese sentido, demandaron las autoridades malienses, la UE decidió desplegar EUTM Mali. El objetivo de la misión es contribuir a mejorar las capacidades de las Fuerzas Armadas malienses, con el objetivo de que sean más eficaces en su misión de defender al pueblo maliense.

¿Se sienten bien acogidos allí?

Sin lugar a dudas, los malienses son un pueblo acogedor con todos los que lo visitan. En nuestro caso, además, saben y comprenden que estamos aquí por y para ellos, de forma que son unos anfitriones estupendos.

¿Qué se llevaría de Mali a España y qué se llevaría de España a Mali?

De Mali me llevaría las ganas de vivir de la gente y su sonrisa. De España me llevaría nuestro clima.

¿Cuál será su próximo destino después de esta misión?

De momento, estoy destinado en el Cuartel General del Eurocuerpo, en Estrasburgo (Francia). Todavía me quedan dos años de servicio en esa unidad, de forma, que cuando termine la misión, después de un descanso, volveré a prestar servicios allí.

¿Le gustaría ser destinado a Ávila?

Sin lugar a dudas, sería un placer y un sueño para mí, poder algún día estar destinado en Ávila. Y digo esto desde el punto de vista tanto familiar, como militar. Tuve la suerte de ser uno de los últimos cadetes de Intendencia que se formó en los muros del Palacio de Polentinos donde se ubicaba la Academia de Intendencia, la cual sigo guardando en mi corazón de intendente con un cariño muy especial.