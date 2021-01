La FCYLF pone fecha al retorno del fútbol base

El fútbol base –Campeonato Autonómico de Edad– apunta a su retorno a los campos de fútbol. Así queda de manifiesto en la última circular que la Federación de Castilla y León de Fútbol emitía el pasado viernes y en la que se marca como «referente» para la reanudación de las competiciones el 7 o 14 de febrero. Le pone fecha a la temporada la FCYLFpese a que la Junta de Castilla y León no ha autorizado aún ni competiciones ni retorno a los entrenamientos en el deporte colectivo con contacto. Una circular que se esperaban muchos pero que no ha dejado de sorprender, dado que llegaba el día en que algunas localidades, como Ávila, retrocedía de fase por el incremento de contagios y el auge de la pandemia de la covid-19.

Pone fecha la FCYLFy lo hace en una situación complicada. «Ha dejado el balón en medio del campo y que lo coja quien quiera, lavándose un poco las manos» señalan a Diario de Ávila desde uno de los clubes de la ciudad. «La Junta no permite comenzar la actividad pero sí ha dado autorización a la Federación para que podamos inscribir a los equipos en el DEBA, el seguro que cubre a todos los deportistas. De alguna manera implícita les está autorizando a empezar la competición. Estamos todos valorando la situación» señalan en un cambio total de escenario. Si hay fecha, hay vuelta a la competición.

Recuerda la circular de la FCYLF que «el compromiso de las autoridades, ante la reiterada petición de las Federaciones Deportivas siguiendo el mayoritario sentir de los clubs y deportistas de la Comunidad, fue que se intentaría modificar la normativa actual para posibilitar que a partir del 15 de enero se pudiesen retomar los entrenamientos con contacto y las competiciones, siempre y cuando la situación sanitaria epidemiológica no empeorase, y de hecho ya ha aprobado el programa de Campeonatos de Edad de esta Federación y ha abierto el DEBA» explican dentro del argumentario desde la que comprender el documento. Una circular que, además, responde al compromiso de avisar a los clubes «con al menos 30 días de antelación, de la posibilidad del reinicio de las competiciones». Así pues, la maquinaria ya está en marcha. Y en ella se abre un periodo para que los clubes reajusten y confirmen los equipos y jugadores que inscribieron el pasado 15 de julio en base a las actuales circunstancias.

En este sentido, desde la FCYLFabre la mano ante posibles bajas. «Los equipos retirados participarán la próxima temporada en división inferior pero no tendrán penalización de ascenso en la siguiente» devolviendo además el importe de los derechos de inscripción. Un posicionamiento en el que reconocen que «no todos los clubes, futbolistas, árbitros o entrenadores tienen la misma opinión y alguno de ellos prefieren que las competiciones no comiencen. Su opinión es perfectamente respetable. La realización de una licencia federativa es un acto voluntario y la participación responde a un ámbito de decisión individual y colectivo, pero no es menos ciertos que estos actos no pueden impedir el acto contrario de otros deportistas y resto de clubes».

Así pues, la FCYLF pone en marcha la burocracia federativa para que, entre el 7 y el 14 de febrero, el Campeonato Autonómico de Edad pueda ser una realidad. Queda ver si la situación de la pandemia lo permite.