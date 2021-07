Casado promete en Ávila una Ley de Concordia

El presidente nacional del PP, Pablo Casado, anunció este lunes en Ávila que en cuanto el Partido Popular llegue al Gobierno de España sustituirá la Ley de Memoria Histórica por «una Ley de Concordia que ya tenemos hecha y que solo en el preámbulo cuantifica en 16.000 millones de euros desde año 1975 lo que el Estado, no solo Gobierno de la nación sino autonomías, diputaciones y entidades locales, han ido dando a las familias republicanas desde que hay democracia en España». Según avanzó, se trata de «una ley muy completa que aborda el ámbito de lo público (el funcionariado, la educación, la justicia o el ejército) y, sobre todo, que es en positivo», subrayó Casado, quien también añadió que en el partido «estamos redactando textos legales» en ámbitos como el económico, el de la administración o el educativo para estar «preparados» para cuando «lleguemos al Gobierno». Aquí puso de ejemplo el Gobierno del 96 de Aznar, que «en cien días tuvo que presentar diez reales decretos para desfibrilar España», o el Gobierno del 79, en este caso por «su transversalidad, la entrada de independientes y la convergencia económica tendente a llegar a las instituciones europeas» y que sentó «las bases de los gobiernos siguientes durante décadas».

Pablo Casado realizó estas declaraciones en el marco de su participación en una jornada de preparación de la Convención del PP que se celebrará el próximo otoño y que, bajo el título ‘Concordia, Constitución y Patriotismo’, contó con dos mesas de expertos y representantes de la sociedad civil y se celebró en el establecimiento hotelero La Casa del Presidente, en la que en su momento fue la residencia de Adolfo Suárez en la ciudad.

La figura del ex presidente del Gobierno estuvo muy presente en toda la cita no solo por el enclave elegido o por que la inauguración corriera a cargo del presidente de la Fundación Concordia y Libertad, Adolfo Suárez, sino porque el espíritu de la Transición marcó el contenido de la mesa redonda ‘La Concordia, base de nuestra Constitución y del éxito de nuestra democracia’, en la que participó el propio Casado junto al ex ministro y presidente de la Fundación Transición Española, Rafael Arias Salgado, y el ex ministro y diplomático Ignacio Camuñas.

Tras defender el «patriotismo constitucional» como la nación de «ciudadanos iguales y libres ante la ley» y alertar de que «el estado social vuelve a poner en jaque su viabilidad por la recuperación de políticas económicas fracasadas por los integrantes comunistas de la coalición de Gobierno», el presidente del PP aseguró que «la concordia son los seis pactos que venimos ofreciendo al presidente del Gobierno sin más respuesta que el insulto y las ‘fake news’».

Así, dijo que «concordia es haber hecho una ley de pandemias entre los dos principales partidos y no aprobar un estado de alarma que es un estado de excepción encubierto», aseguró, para añadir que concordia también es «hacer un pacto educativo de verdad» y «utilizar bien los fondos europeos para los españoles». En este punto remarcó que «propusimos crear una entidad independiente para su gestión» y calificó de «clientelismo, sino de corrupción si no se hace bien», el sistema de reparto de los fondos.

En esta línea, añadió que concordia es «tener un país más unido» y «plantear un reforzamiento institucional», y aquí defendió la posición del PP frente a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y volvió a tender la mano «si respetamos la separación de poderes».