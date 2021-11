Carlos Alcaraz, fuera de la Davis por coronavirus

El tenista español Carlos Alcaraz dio positivo por coronavirus a pocas horas de su debut en las Finales de la Copa Davis 2021 ante Ecuador, un duro golpe para el joven tenista, gran atractivo y activo de España para la defensa de su título.

"He dado positivo por coronavirus, lo que me impedirá jugar la Copa Davis que tantas ganas tenía de jugar. El sábado di negativo y así cada dos días. Estoy triste por la manera en la que me pierdo un evento tan importante y especial para mí como es la Davis", anunció el propio jugador de 18 años, en redes sociales.

"Estaba muy emocionado por representar a España en Madrid, con nuestra afición, pero a veces las cosas no salen como quieres y hay que sobreponerse. Me encuentro bien, con débiles síntomas y veremos cómo progreso. Mucho ánimo a todo el equipo, estaré animando desde la televisión", añadió, al mismo tiempo que la RFET y la organización de la Davis anunciaban también positivo en el equipo español.

"Tras recibir el resultado de los test que realiza la organización, se ha activado el plan de respuesta sanitaria en coordinación con el jefe médico independiente de la competición", explicó este jueves la Federación, mientras espera el resultado de los test de PCR al resto del equipo.

España debuta este viernes ante Ecuador en un Grupo A donde se medirá también contra Rusia. Pese a su joven carrera, Alcaraz llegaba como gran recambio para la baja de Rafa Nadal, sin Roberto Bautista tampoco el vigente campeón. El murciano es flamante campeón de las Next Gen de la ATP como broche a su irrupción entre los mejores, aunque pone un amargo final a su año de presentación.