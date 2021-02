Navatejares, pueblo más pequeño de España que dispone de 5G

Navatejares, una de nuestras localidades más pequeñas, se ha convertido en el pueblo de España con menos habitantes en disponer de 5G.De esta tecnología, explican fuentes de Telefónica, disponen en el país 1.457 municipios. El asunto en sí llama la atención pero es que la compañía de telefonía estima que apostando por Navatejares y otros núcleos con pocos vecinos realizan un «despliegue solidario» que es lo que quieren hacer. De momento es un gesto, pero con mucho significado. Puede que de los vecinos censados no todos vivan allí y seguramente muchos ni siquiera tienen aparatos compatibles con 5G pero lo que está claro es que al encanto del pueblo en sí, se une ahora un atractivo, del que muchos no pueden presumir ,y ése es el recurso tecnológico. Al menos así, si alguien piensa en instalarse en el medio rural, la falta de este recurso no será una piedra que se interponga en el camino y lo cierto es que el municipio, al igual que la comarca en la que se enclava, tiene su encanto.

Por cierto que Telefónica en lo que respecta a Ávila ha hecho llegar el 5G en otras localidades. En Ávila capital consiguió aterrizarlo en octubre de 2020, pero en la lista también están La Adrada, Arévalo, Blascosancho, Hernansancho, La Horcajada, Maello, Muñogalindo, Navaluenga, Las Navas del Marqués, San Esteban del Valle, Sotillo de la Adrada y Santiago de Tormes. En definitiva, la firma ha cerrado 2020 con más del 50% de cobertura de 5G en apenas unos meses de despliegue y un 94% de cobertura 4G.

Retomando el despliegue solidario del que hablábamos es cuestión de que el 5G llegue a las grandes capitales de provincia y a núcleos poblacionales también grandes, pero se trata de dar la posibilidad a los de cualquier otro tamaño. Aguas Cándidas (Burgos) y Savallà del Comtat (Tarragona) ocupan la segunda y tercera posición en la tabla, con 56 y 58 habitantes, respectivamente. Por cierto que en el top ten, entre las 10 más pequeñas en este caso se cuela otro pueblo abulense, Blascosancho. Y es que la compañía ha encendido ese 5G en 148 poblaciones con menos de 1.000 habitantes, y de ellas, 72 localidades con menos de 500 habitantes y 24, con menos de 200 habitantes. No en el top ten, pero sí de los pueblos más pequeños que la tienen, otro abulense, Hernansancho.

¿Qué permite el El 5G? La compañía explica que este paso supondrá una auténtica revolución tecnológica, la «revolución del milisegundo», la llama, porque «un milisegundo de latencia es la diferencia entre que un coche autónomo salve un obstáculo o tenga un accidente o que permite operaciones quirúrgicas a distancia».

El 5G ofrece nuevas posibilidades para empresas por la hiperconectividad y la latencia cero (el tiempo que tarda la señal en ir y venir), haciendo posible nuevos modelos productivos, ciudades y pueblos más inteligentes y ampliar la cobertura de la banda ancha en las zonas rurales de la España vaciada.

Por su capacidad para conectar millones de dispositivos, permitirá dar salto definitivo a la era del Internet de la Cosas. «Si el 4G estaba orientado a mejorar la experiencia de uso de los clientes, el 5G lo está a evolucionar sociedades: que cualquier usuario pueda hacer uso de cualquier servicio público o privado con un solo clic sin importar dónde esté».