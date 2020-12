Tres alegaciones al expediente de ruina de la estación

Una vez finalizado el plazo de alegaciones, tres han sido las que se han presentado al expediente de ruina de la antigua estación de autobuses incoado desde el Ayuntamiento de Ávila con el fin de encontrar una solución al edificio que ahora mismo se encuentra cerrado. El próximo paso que tendrá que dar el Consistorio abulense en este proceso es el de analizar dichas alegaciones y, una vez resueltas, afrontar la parte final del expediente y tomar una solución sobre las tres opciones que se plantean sobre el futuro de esta instalación, que son denegar la declaración del estado de ruina, estimarlo en su totalidad o parcialmente.

Una de las alegaciones ha sido presentada por la agrupación local del PSOE de Ávila, porque, a su juicio, «no hay necesidad de echar abajo al edificio y que la ruina de la que habla el equipo de Gobierno del Ayuntamiento nada tiene que ver con que esta infraestructura vaya a colapsar y caerse», por lo que desde el PSOE se apuesta por mantener el edificio y dedicarle a diferentes usos sociales.

También ha presentado alegaciones Trato Ciudadano, aduciendo que «la edificación a que se refiere el expediente no se acredita en situación de ruina», por lo que presenta una «impugnación expresa del informe realizado por los servicios técnicos municipales en que se basa la incoación del expediente, por no ajustarse a la legalidad en el punto en que no justifica la valoración de las obras necesarias para satisfacer el deber de conservación», refiriéndose también a una «vulneración de los principios y directrices sobre la sostenibilidad del patrimonio edificado y mantenimiento de las construcciones».

La tercera alegación ha sido presentada, a título particular, por Rubén Arroyo, ex concejal del Ayuntamiento de Ávila y ex diputado provincial.

El Ayuntamiento analizará la documentación recibida en estas objeciones al expediente de ruina y responderá a las mismas dentro de las tres posibilidades que tiene, que son las de estimarlas, estimarlas parcialmente o desestimarlas y, una vez contestadas, se resolverá el expediente que también tiene tres opciones. La primera es denegar la declaración del estado de ruina, y si tal caso se produjera la propia resolución debe ordenar la ejecución de las obras de conservación o rehabilitación y demás medidas necesarias para la recuperación del edificio. La segunda es declarar el estado de ruina, y en tal caso la resolución debe ordenar la rehabilitación o la demolición del inmueble señalando plazos al efecto, y en su caso detallar las obras y medidas necesarias para asegurar la integridad física de los ocupantes y de terceros. Y la tercera y última sería la de declarar el estado de ruina parcial, que en caso de adoptarse, la propia resolución debería ordenar la ejecución de las medidas necesarias para la recuperación del edificio respecto de la parte no declarada en ruina, y respecto de la parte afectada debe atenerse a lo dispuesto en la opción anterior.

Desde el Ayuntamiento no se han trasladado plazos para la resolución de las alegaciones, paso previo a la decisión final sobre el edificio, que cuando se alance pondrá punto y final a un proceso que arrancó el 1 de octubre cuando el Boletín Oficial de la Provincial publicó la incoación del expediente de ruina del edificio de la antigua estación después de que un informe de la arquitecta municipal revelara que presenta «un deterioro físico que supone un riesgo actual y real». En la documentación presentada por el Ayuntamiento dentro del expediente de ruina, se hacía constar que el coste de la rehabilitación se eleva a 5,3 millones de euros, mientras que el coste del inmueble se cifra en 5,2. El propietario del edificio, el Ministerio de Hacienda, no mostró objeción alguna a este expediente, que queda pendiente de esas tres alegaciones presentadas.