PP y Cs frenan las enmiendas y enfilan la aprobación del PGC

Los socios de PP y Cs frenaron las enmiendas a la totalidad a las cuentas de la Comunidad para 2021 con el argumento de que son «realistas y sociales» para luchar contra la pandemia y mitigar su impacto y afear a la oposición que no las apoye cuando contienen las medidas del pacto para la recuperación, al que invitaron a volver. El PSOE afirmó que «no dan futuro», Podemos criticó que no se refuerzan los servicios públicos, UPL acudió a la falta de compromiso con León y Vox censuró el excesivo gasto superfluo en «chiringuitos». Las enmiendas a la totalidad de los grupos Socialista y Mixto (Podemos-Equo, Vox y UPL) a los presupuestos y la ley de medidas se votaron de manera agrupada y recibieron 39 síes de los enmendantes, 41 noes de PP y Ciudadanos y la única abstención del procurador de Por Ávila, Pedro José Pascual, que centra el debate en las parciales. El presidente de las Cortes, Luis Fuentes, levantó la sesión con el deseo de celebrar unos «felices y responsables días».

En la presentación de los presupuestos, el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, se dirigió a los grupos de la oposición de las Cortes para advertir de que «lo coherente» cuando se firma un pacto, como el de Recuperación, cuyas medidas están recogidas, es su apoyo. El consejero defendió, según informa Ical, que los 12.291 millones de euros para 2021 suponen que sean las cifras más elevadas en la historia de la Comunidad, con respecto al último aprobado en 2018, sobre el que se produce un crecimiento del 13,19 por ciento, a la vez que incidió en su carácter social, respaldó a los sectores más afectados y ayudas a las corporaciones locales.

«No ofrecen nada»

La portavoz de Hacienda del Grupo Socialista, Rosa Rubio, y no el portavoz Luis Tudanca, como había sido habitual en anteriores debates de las enmiendas, defendió que los presupuestos autonómicos para 2021, en una situación excepcional por la pandemia, «no ofrecen ni dan futuro» a Castilla y León al ser el proyecto del «pacto de perdedores», mientras que el popular Raúl de la Hoz, se mostró «orgulloso» de las cuentas que comparó con el descenso de inversiones estatales por el pacto del Gobierno con los independentistas. El debate entre Rubio y De la Hoz subió de tono cuando el segundo afeó que no fuera el portavoz socialista, Luis Tudanca, el encargado de defender la posición de su grupo, lo que tildó de «falta de ambición y coraje», mientras la primera recriminó sus «insultos» y un cierto «machismo» al tener que debatir con ella.

Rubio enumeró las razones para oponerse a las cuentas, tras reprochar que en nueve meses no se haya pagado un euro a los sectores más castigados por el coronavirus mientras que el Gobierno ha destinado 4.736 euros a los autónomos, pero De la Hoz replicó con que el PSOE prefiere «la confrontación y el radicalismo» frente al diálogo, que volvió a ofrecer, para recuperar el espíritu del pacto para la recuperación. Resumió la socialista los motivos de su grupo, en la presentación de la enmienda a la totalidad, en la falta de un modelo de comunidad, en que no se refuerzan los servicios sociales, en la ausencia de una política fiscal progresiva, en la no recuperación de las consultas presenciales y en la «frustrada» política de lucha contra la despoblación son un fondo propio en las cuentas.

Rubio recalcó que el presupuesto es el más elevado porque en el aumento de 1.432 millones son 1.398 los que provienen del «malvado Gobierno socialcomunista», donde se refirió a la que se pueda poner en marcha la nueva teleasistencia o bono térmico. «Son el colmo de la demagogia política», aseveró. Igualmente, rebatió que las cuentas sean tan sociales como dice la Junta cuando se va a gastar más en deuda que en gastos sociales y comparó lo que ocurre en las cuentas estatales con incrementos en los fondos a Castilla y León en el apoyo a la familia, a la vez que pidió más plazas residenciales públicas y enumeró carencias de la sanidad y proyectos que se han caído de las partidas de las cuentas y los que se mantienen tienen unas «cantidades ridículas».

De la Hoz calificó de «equivocación» que el PSOE prefiera «el radicalismo y la confrontación al diálogo» y tendió la mano para volver a la «moderación y consenso», a la vez que defendió que están los puntos del pacto para la recuperación como el aumento de más del siete por ciento del PIB en sanidad, un plan de choque con 82 millones o las tasas universitarias, por lo que instó a la «sensatez» para volver a ese espíritu de acuerdo.

«Vacío absoluto»

Por su parte, el portavoz del Grupo Mixto y representante de Podemos-Equo, Pablo Fernández, rechazó el «vacío absoluto» de los Presupuestos Generales de la Comunidad para 2021, que aseguró son «más de lo mismo» y fruto de una política neoliberal, mientras el representante de Ciudadanos, David Castaño, en la réplica, defendió que son «sociales» y advirtió de que sin ellas la Comunidad perdería un tiempo «vital» para afrontar la recuperación tras el impacto de la covid-19.

El procurador de Vox, Jesús García-Conde, recordó las promesas de PP y Cs al llegar a la Junta, como la bajada de impuestos o las auditorías de los gastos, mientras ahora en un momento «crítico» se plantea un aumento del endeudamiento, con 453 millones más de pasivos. «No vale hacerse trampas al solitario», afirmó García-Conde, quien señaló que servirá para mantener el gasto superfluo, dedicado a incrementar el gasto político, con nuevos departamentos y subvenciones con el «único fin» de la «compra de voluntad».

El procurador de UPL, Luis Mariano Santos, aseguró que no son un presupuesto para salir de esta situación de crisis y rechazó la tendencia «centralizadora», mediante un incremento de los desequilibrios y, todo ello, añadió con más deuda, porque recordó se puede«gastar mucho y mal». Además, sostuvo que son insuficientes para «atajar» la pandemia y señaló que con la situación actual solo faltaría que no apostaran por la sanidad, la educación y los servicios sociales.

En la explicación del voto, el procurador de Por Ávila, Pedro José Pascual, argumentó su abstención porque encuentra compromisos de su provincia recogidos pero le preocupa que otros no lo estén como el helipuerto del Hospital y el centro de salud de las Hervencias, lo que confió en que se pueda contemplar en las enmiendas parciales. «El plan Ávila es necesario, pero hay mucho que mejorar», dijo.

Se abre ahora la tramitación con las enmiendas parciales al articulado, cuyo plazo de presentación finalizará el 7 de enero; del 15 al 19 de enero será el debate de la Ponencia; del 22 al 29 de enero el dictamen de la Comisión, que será aprobado por el pleno los días 9 y 10 de febrero de 2021, según el calendario fijado por las Cortes.