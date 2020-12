Este año toca salud

«Por lo menos tenemos salud». Una frase repetida todos los años durante la mañana del 22 de diciembre pero que este año cobra un especial sentido.En un año y un sorteo marcado por la crisis de la covid-19, Castilla y León no ha resultado muy agraciada más allá de los 18 millones repartidos por el Gordo enSalamanca y León, y el resto de premios apenas dejan 5,7 millones en la Comunidad. En Salamanca la mayor tajada más allá del Gordo, por valor de 1,68 millones, llegó a través del número 72.896, del cual se vendieron 80 series, y de una serie del 52.471, anterior al tercero. La mayor cantidad de dinero se repartió desde la administración de lotería del hipermercado E.Leclerc, en el salmantino municipio de Carbajosa de la Sagrada, cuyo dueño, Vicente González, señaló: «Nos lo hemos tomado mal. Al principio nos hemos alegrado, pero luego nos hemos dado cuenta de que por muy poco no hemos solucionado la vida a 800 personas». La provincia de León no se quedó atrás y recibió 7,42 millones en los principales premios del sorteo, ya que a los 5,6 millones del Gordo se sumaron una serie del segundo premio, otra del tercero, otra de un quinto premio y un décimo de otro quinto.

El resto de la Comunidad repartió algo más de cuatro millones de euros correspondientes a los principales premios, de los cuales 2,3 millones se repartieron en Zamora, donde un décimo del ‘Gordo’ y dos de un quinto premio dejaron 412.000 euros, a los que se sumaron otros 1,89 millones que repartió la gasolinera Depaso de Toro, que vendió 900 décimos del 72898, la aproximación superior al Gordo de Navidad, comprados por la gerente de la estación de servicio en la administración de loterías de la Puerta del Mercado, en el municipio toresano. El número agraciado se vendió de forma muy repartida y, especialmente, a habitantes de la comarca, ya que las restricciones provocadas por la pandemia de coronavirus redujeron la afluencia de clientes foráneos. «Ha sido una alegría. Nos lo dijo la jefa enseguida. Si llega a ser un ocho en vez de un siete…», comentó, en declaraciones a Ical, Miguel Barba, empleado de la estación de servicio.

Otros 722.000 se repartieron en Valladolid (con una serie del tercer premio y el resto por cinco quintos), y 656.000 euros en Salamanca (con un décimo del ‘Gordo’ y 14 décimos de tres quintos premios, más 172.000 de la pedrea que despachó la empresa Majorel). Mientras, en Soria, que era la que más jugaba por habitante de toda España, se quedaron con 196.000 euros en Arcos de Jalón por sendas aproximaciones al ‘Gordo’ y al segundo premio, y 12.000 euros más de dos décimos de un quinto. En Burgos se tuvieron que conformar con 66.000 euros de una serie de un quinto despachada en Miranda de Ebro y otro décimo vendido en la capital; en Palencia fueron 60.000 los euros repartidos en premios (una serie de un quinto); mientras que Segovia tuvo que conformarse con 20.000 euros (un décimo de un cuarto premio).

La administración de lotería número tres de León, regentada por Lucía Álvarez, despachó una serie del segundo premio (1.250.000 euros), que fue para el número 06095. «Era un número bajo y feo, de los que normalmente no quiere nadie», explicaba Álvarez, que visiblemente emocionada reconocía no poder creerlo y solo tener «ganas de llorar». Por otra parte, la Administración de Lotería número 1 de Sahagún, situada en la calle Flora Flórez de la localidad leonesa, vendió una serie completa del tercer premio del sorteo, el número 52.472, lo que supone un total de medio millón de euros.

Otra serie de ese mismo tercer premio fue despachada en Arroyo de la Encomienda (Valladolid), en la administración de lotería del Centro Comercial Rio Shopping. Su propietario, Luis Vázquez, bromeaba asegurando que están «en racha», ya que además de vender una serie del tercer premio, vendió otra del 55.483, uno de los quintos premios, que le permitió repartir 60.000 euros más.