Doki Doki Literature Club Plus!

Terror psicológico, romance y poesía juntos en un juego que a simple vista parece un simulador de citas más, pero que bajo un aspecto gráfico amable plantea temas tan duros como las obsesiones o el suicidio, no es un juego apto para quien sea sensible a estos temas. En este caso, hay que tener en cuenta la recomendación de edad de que es un juego para mayores de 18 años. El protagonista tiene para elegir a quién enamorar a una de los cuatro personajes femeninos que hay y la historia dependerá de por quién se decida. Salió inicialmente en 2017 en PC como juego gratuito y superó el millón de descargas y ahora sale la versión Plus! para ordenador y todas las consolas, con nuevas historias secundarias.