Un catálogo para definir una exposición

La presentación del catálogo de la exposición de Eduardo Scala en el Archivo Histórico Provincial dio una nueva visión a esta muestra de quien es uno de los grandes referentes de la poesía experimental española y cuyo trabajo todavía se puede contemplar hasta el 30 de diciembre. Con esta presentación se cierra el ciclo de actividades de la muestra cultural 'Ávila la vía', que han buscado dar a conocer el archivo personal del poeta, donado a archivo en 2015, aunque algunas de las piezas expuestas han sido creadas de forma concreta para esta exposición.

El propio Scala explicaba que en el catálogo hay «tres textos magníficos», con Francisco Javier Sancho, de quien destacó su autoridad como carmelita a la hora de hablar de San Juan de la Cruz en uno de ellos. También un texto del poeta abulense David Ferrer y otro de Javier Helgueta, «alguien que me lleva estudiando durante años, ha hecho una tesis doctoral sobre mis cosas». Un catálogo, recordó, que recoge también el texto de Carmen López Sanchidrián, directora del Archivo, y una serie de fotografías de las piezas presentes en la exposición como «el poema sobre el tiempo» o la pieza móvil dedicada a San Juan de la Cruz «que es el pájaro solidario solitario, que me he atrevido a poner una sexta condición del pájaro, que es solidario».

Respecto a la exposición en sí, explicó que «cada persona lo interpreta de una forma. Yo entiendo que es arte conceptual, un poco fuerte, pero está siendo bien recibida, sobre todo porque es una exposición específica». No en vano ha expuesto esos poemas «pensando en Ávila y, sobre todo, es de mi fondo que he donado y es parte de mi trabajo durante 30 ó 40 años. Estoy muy contento por la recepción y espero que sirva para otros poetas y hacer donación y que no se pierda en las casas privadas».

Dentro de lo que se puede encontrar en la exposición, habla de «un conjunto» aunque se han producido «tres piezas que son muy espectaculares» y que es «un proyecto específico donde destaco la producción de estos poemas y en las vitrinas muchas piezas a lo largo de los años que he ido donando y es mi forma de creación, muy constante y con 40 años detrás».

En este caso ha habido una serie de actividades paralelas a la exposición, entre ellas visitas guiadas «donde yo he estado muy feliz de mostrar a los asistentes las piezas, explicarlas» y poder escuchar la interpretación de los participantes. También se refirió a un concierto de la violinista abulense Celia Sanabria «que era un sueño antiguo de conectar el violín con el cuenco tibetano, y el metal con la madera, y occidente con oriente».

En el catálogo se cuenta, como el mismo poeta explicó, con la colaboración del carmelita Francisco Javier Sancho, quien señaló que la idea «es recoger las piezas expuestas y dejar testimonio de la donación y lo peculiar y propio de la obra de Eduardo Scala». En cuanto a su colaboración, dijo que ha sido «hacer una pequeña reflexión en torno a uno de las obras en relación con el pájaro solitario de San Juan de la Cruz», recordando que además el archivo fue la cárcel de paso de San Juan de la Cruz cuando lo secuestraron estando en La Encarnación por lo que «adquiere un sentido especial».