Los camioneros prevén convocar una huelga para Navidad

El sindicato UGT ha asegurado este miércoles que la huelga que tiene previsto convocar junto a CC.OO. en el sector cárnico, los días 25 y 26 de noviembre y del 5 al 8 de diciembre, para exigir un acuerdo definitivo del convenio que afectará en España a 100.000 trabajadores.

El sindicato ha celebrado este miércoles una asamblea de delegados en Lleida y ha asegurado, en un comunicado, que en la provincia la huelga podría afectar a unas 5.000 personas, de 35 empresas.

Según la organización sindical, la última propuesta de la patronal contempla un incremento salarial del 2,5% para 2021, un 2% para 2022 y un 1,5% para 2023.

"Es un incremento insuficiente para nuestro sindicato, que está muy lejos de nuestras pretensiones. No podemos permitir que nuestros trabajadores y trabajadoras pierdan poder adquisitivo", ha apuntado la responsable del sector agroalimentario de UGT-FICA de Catalunya, Alicia Buil.

El sindicato ha agregado que otro de los puntos del convenio que UGT FICA de Catalunya no comparte con la patronal es que la empresa "pueda disponer de los trabajadores las 24 horas del día, sin tener en cuenta su horario laboral".

Cómputo de domingos y festivos

También ha rechazado que se computen los domingos y festivos como días hábiles y no se apliquen complementos salariales, que los trabajadores que pasan noches no cobren un plus de nocturnidad y que la conciliación tenga en cuenta sólo a los hijos y no al resto de familiares que se tengan a cargo.

"Estamos hablando del convenio de una industria que va muy bien, que no ha detenido la producción a raíz de la Covid-19 y que cada vez está aplicando más inversiones en el sector", ha agreado Buil.