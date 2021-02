Nueva jornada negra con cuatro fallecidos por covid

De nuevo, la pandemia de la covid-19 deja una jornada negra en Ávila, en este día con cuatro fallecidos por esta patología en el hospital, lo que hace que ya sean nueve en lo que va de semana. No es habitual encontrar datos tan altos en las cifras de fallecidos en esta provincia. Es cierto que se convirtió en algo más común durante la primera ola de la pandemia, con una jornada en la que incluso se registraron ocho fallecidos en el hospital, pero desde el mes de mayo esta es la tercera vez que en un mismo día se llega a esta cifra (sucedió también el 28 de octubre y recientemente el 30 de enero). Ahora solo que da esperar que la situación no se mantenga y no se alcancen los 14 muertos de la pasada semana, el peor dato desde el inicio de la segunda ola.

Más allá de la cifra de fallecidos, el último día supone que Ávila suma 66 positivos más por covid, por lo que ya nos acercamos a los 11.500 en toda la pandemia. Hay además 11 brotes activos, los mismos que un día antes pero subiendo los casos vinculados a ellos hasta 757.

Respecto a las residencias, siguen aumentando los casos, con 926 desde el inicio de la crisis sanitaria (ocho más en un día). Hay 71 personas en aislamiento, pero la mayoría como prevención.