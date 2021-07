Tras el inesperado resurgir de los juegos para dos que ha supuesto 2021 con It Takes Two llega una aventura de espionaje cooperativo en el que un agente y un hacker deben completar peligrosas misiones para frenar una conspiración que podría cambiar -a mal- el rumbo del mundo. La clave de Operation Tango es la comunicación entre los dos jugadores para resolver puzles combinando distintas habilidades. El juego es muy diferente según se juegue la historia desde un punto de vista o el otro: el agente se infiltra físicamente en los lugares protegidos mientras que el hacker le va guiando y ayudando desde su ordenador. Está disponible en PC y, gratis este mes para los suscriptores de PS Plus, en PS4 y PS5.