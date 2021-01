Ávila suma 145 positivos más en un día sin fallecidos

Ávila sumó en la última jornada 145 positivos más en covid-19 en un día en el que no se comunicó ningún fallecimiento por esta patología ni en hospital ni en residencias. Hasta ahora la cifra de casos en toda la pandemia asciende a 9.939.

Siguen aumentando además los brotes, con 134 activos actualmente, ocho más que un día antes, y con más de 700 casos asociados a ellos.

También hay más positivos en residencias, 22 más en un día con lo que se alcanzan 878 desde el mes de marzo. En estos centros hay 792 personas que han superado la infección y se encuentran aislados 159 de sus residentes.

Uno de los datos que están dejando peores cifras en las últimas semanas, y que era de esperar ante el aumento de la incidencia, es el de la hospitalización. En tan solo un mes Ávila ha multiplicado casi por cinco las personas hospitalizadas. Si el 21 de diciembre eran 27 los ingresados por covid a día de hoy son 124 (117 en planta del hospital Nuestra Señora de Sonsoles y siete en Cuidados Intensivos). Se trata de un crecimiento que se mantiene constante desde finales de año y que en el último día supuso siete ingresados más, a pesar de que también se dieron siete altas.

Es por ello que el indicador que mide el riesgo covid sigue en nivel 4, el máximo, en hospitalización pero también en incidencia, cifra que sigue creciendo a 14 días y se sitúa en 1.325 casos por 100.000 habitantes. En una semana tiene una mínima bajada y se queda rozando los 700 casos. La misma situación se repite en la capital, con crecimiento a dos semanas, llegando a 985 casos, y pequeña bajada a 7 días, con 476.

Respecto a la vacunación, después de que esta semana no llegaran dosis a Ávila y a otras tres provincias de la distribución que cada lunes hace la empresa Pfizer y se hablará de una reorganización por parte de la Consejería de Sanidad, su titular, Verónica Casado, no confirmó este jueves cómo o si se ha hecho este movimiento aunque sí hizo referencia a la recepción en Ávila de 500 dosis de la vacuna Moderna, por lo que «tienen para seguir vacunando», dijo, a personal sanitario que se recibieron en Ávila, tal y como ya se había adelantado desde la Delegación Territorial. Insistió en el planteamiento de hacer un reajuste en la planificación para intentar garantizar la segunda dosis a quien ya ha recibido la primera y, aunque no se parará, sí que comentó que el ritmo se verá afectado por la menor llegada de vacunas las próximas semanas hasta que se solvente «y podamos recuperar el ritmo que teníamos establecido para vacunar».

Por el momento ya hay 389 personas que han completado el ciclo de vacunación, es decir, que han recibido las dos dosis y ahora habrá que ver la evolución en sanitarios, que, por lo que se conoció, contaban con las 500 vacunas de Moderna junto con los 365 profesionales que se habían vacunado antes de la paralización por falta de dosis de Pfizer. Aún así hay que recordar que se tiene que llegar a 1.820 trabajadores de hospitales y 698 de Atención Primaria.