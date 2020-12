"La postura del PP coincide con la sentancia"

El grupo municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ávila asegura mediante una nota de prensa que "nuestra postura ante la productividad de la Policía Local siempre ha coincidido con la sentencia”. Así lo asegura el concejal Miguel Ángel Abad, quien destaca que "nuestro grupo municipal votó en contra de esa medida porque no resolvía el conflicto social, pues no contaba con el consenso de los sindicatos”. En la nota de prensa el PP destaca que ante la reciente sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Ávila que anula el Acuerdo del Pleno municipal de 27 de septiembre de 2019 que aprobó la productividad de la Policía Local, por no ser conforme ni ajustada a derecho, ya que esta materia debió haber sido objeto de negociación y no lo fue, al afectar a las condiciones de trabajo de los funcionarios, el grupo municipal popular lamenta que “se haya llegado a esta situación, además con imposición al Ayuntamiento de las costas procesales, un gasto de dinero público que podría haberse evitado si el equipo de gobierno hubiese escuchado a los trabajadores afectados y también a nuestro grupo, que siempre mantuvimos en los órganos municipales la misma postura que ha refrendado la juez en su sentencia”.

Miguel Ángel Abad, portavoz popular en la Comisión de Presidencia, Interior y Administración Local, recuerda que durante la Comisión extraordinaria celebrada el 25 de septiembre de 2019 el grupo municipal votó en contra de la propuesta del equipo de gobierno, por considerar que “esa medida no resolvía el conflicto social, ya que no contaba con el consenso de los sindicatos”.

Además, durante la misma sesión, los populares indicaron que “la ratificación definitiva de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), aprobada provisionalmente, resolvería los problemas, y señalaron que sería necesario convocar la Mesa de Negociación del Convenio Colectivo y debatirse ese asunto en ese foro”. Asimismo, apuntaron que no estaban en contra de la productividad “siempre que se extienda a todos los empleados municipales”.

De igual forma, durante el Pleno municipal del 27 de septiembre de 2019 el grupo municipal popular insistió en que el equipo de gobierno aprobó el complemento de productividad para el cuerpo de Policía Local mediante decreto, “sin haber realizado ningún tipo de negociación. Una decisión unilateral que tiene en contra tanto a los grupos municipales de este Ayuntamiento como a los sindicatos profesionales. Desoyen cualquier clase de manifestación que sea contraria a sus ideas y, lamentablemente, no parece que la palabra consenso forme parte de su vocabulario habitual”.

Para el edil del PP esa decisión unilateral “es una prueba más de la falta de consideración que el teniente de alcalde de Presidencia muestra hacia los órganos de representación sindical, Junta de Personal y Comité de Empresa, así como a las secciones sindicales. Le pedimos que reconsidere su postura y empiece a negociar”.

En este sentido, Abad asegura que, “cuando se tienen en consideración las propuestas de los sindicatos y de la oposición, se obtienen acuerdos por unanimidad, como ha ocurrido recientemente con algunos calendarios laborales”.

Para finalizar, el concejal popular tiende la mano al equipo de Gobierno para colaborar “con el objetivo de mejorar las condiciones de trabajo de todas las personas que prestan su servicio en el Ayuntamiento y que repercutirán en la mejora de los servicios públicos que garantizamos a nuestros ciudadanos”.