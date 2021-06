Reúne 30.000 firmas reclamando un mejor transporte

Miguel Ángel García Horche es un vecino de la localidad abulense de Gutierre-Muñoz, de menos de 80 habitantes, que ha conseguido ya más de 30.000 firmas en una campaña puesta en marcha en la plataforma change.org en la que solicita a la Junta de Castilla y León que dé una solución a los habitantes que residen en zonas despobladas de la provincia de Ávila que reclaman la falta de un transporte público cuya frecuencia sea estable y que asegure un transporte público de calidad con una frecuencia fija que permita a los habitantes de este municipio y de otros de la zona, como Sanchidrián, Adanero o Arévalo, transportarnos a otros municipios de la zona y a grandes ciudades proveedoras de servicios que no llegan aquí.

En la petición, este vecino de Gutierre-Muñoz asegura que «la empresa privada adjudicataria de la concesión, que posee el único medio de transporte habilitado en estos municipios, no recibe ningún tipo de financiación pública». En consecuencia, explica, «adaptan la frecuencia de autobuses a la demanda, cada vez más baja a causa de la despoblación». «Más allá de una línea diaria, solo dependemos de nuestro coche. Las personas incapacitadas para conducir no tienen ninguna alternativa para moverse más que la dependencia en otro vecino o un familiar», explica Miguel Ángel, que ante esta situación ve lógico que la compañía «adapte los itinerarios a la demanda, como cualquier empresa, pero no que los poderes públicos abandonen las zonas rurales en las que seguimos viviendo muchísimos ciudadanos».

«Si los políticos se preocupan tanto por la España vacía, si realmente quieren apoyar el medio rural y a los habitantes de los pueblos en vías de desaparición, que lo demuestren con este tipo de medidas», reclama el promotor de esta recogida de firmas que considera que «el transporte es fundamental para la supervivencia de los municipios». «Qué no dejen que desaparezcan nuestros pueblos», demanda esta campaña que pide los «mismos derechos» para los habitantes de la España rural y vacía.