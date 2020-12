Los hosteleros niegan que rechazaran la apertura de terrazas

Nuevo enfado del sector hostelero con la Junta de Castilla y León. Las palabras del presidente autonómico,AlfonsoFernández Mañueco, este martes en las Cortes, asegurando que los hosteleros habían rechazado a principios de noviembre la apertura de terrazas como alternativa al cierre total del sector decretado el pasado 6 de noviembre han sentado mal a los hosteleros de la Comunidad. La Asociación de Hostelería y Turismo de Castilla y León denunció que se les achaque un rechazo a la apertura de terrazas, «el cual nunca ha sucedido». «Siempre hemos mantenido que las empresas han de abrir en igualdad de condiciones y que el frío en nuestra Comunidad es un factor a tener en cuenta para las decisiones, pero nunca hemos preferido un cierre total», explicaron en un comunicado, para preguntarse si ahora la Junta deja en manos del colectivo la decisión de apertura de terrazas en las provincias con peores cifras de positivos. Además, expresaron su «indignación» por enterarse, a través de los medios de comunicación, de la «noticia apresurada y a carreras» de la posibilidad de apertura de los negocios en León y Salamanca desde mañana. «El compromiso del vicepresidente Igea, de avisar con tiempo la apertura, vuelve a verse en entredicho; seguimos sin tener un canal de comunicación directo que nos pueda prever dicha apertura. La hostelería vuelve a ser la última en enterarse», denunciaron.

El colectivo explica que las asociaciones provinciales llevan tiempo recibiendo llamadas de asociados solicitando información de la posible apertura sin poder dar respuesta, y ahora tienen «que desgranar la información desde los diferentes medios de prensa». «El señor Igea estaba advertido de la necesidad de información adelantada puesto que preparar la apertura de un negocio de hostelería no es sólo levantar la persiana, se necesita tiempo para hacer pedidos, producción de cocina, y organización de trabajadores», sentencian desde la Asociación.

El colectivo, que se muestra favorable a esta apertura «por pura necesidad», ya que necesita pagar sus facturas pendientes de todos estos meses de pandemia, pero advierte de que no cesará en solicitar lo que les «pertenece».

En esta línea, la vicepresidente de la Confederación de Hostelería y Turismo de Castilla y León y presidenta de la provincial de Valladolid denunció que «nunca ha pactado ni ha llegado a ningún acuerdo con el presidente de la Junta, sobre el cierre de la hostelería y de las circunstancias que lo rodean». En este sentido, criticó la intervención de Fernández Mañueco, porque «no se ajusta a la realidad», y expresó su «más enérgica protesta» contra él por trasladar a las asociaciones del sector «la responsabilidad de la no apertura de las terrazas» cuando «siempre el Ejecutivo ha obrado en base a sus decisiones». «No ha tenido en cuenta la opinión de los empresarios de hostelería, nos hemos enterados por el Bocyl o la prensa de la apertura o cierre de nuestros negocios 24 horas antes de producirse y además, nos pide una respuesta sin ni tan siquiera conocer los criterios», dijo.