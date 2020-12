PP y Cs rechazan la comisión de investigación de residencias

Partido Popular y Ciudadanos, formaciones que sustentan al Gobierno autonómico, rechazaron la creación de una comisión de investigación sobre la gestión y actuaciones en las residencias y centros de mayores durante la pandemia para evitar, entre otras cosas, echarse los muertos a la cara.

El portavoz de Cs, David Castaño, al igual que el procurador Miguel Ángel García Nieto (PP), destacó la «total transparencia» de la Junta en todo lo relacionado con la gestión de la covid en las residencias. «Opacidad cero», aseveraron para recordar que el propio gobierno castellano y leonés ha pedido una auditoría independiente.

Por su parte, el portavoz del Grupo Mixto, Pablo Fernández (Podemos-Equo), acusó a PP y Ciudadanos de haber preferido «salvar los traseros» de los «empresarios afines» que gestionan las residencias como «un nicho de negocio» a costa de que se sepa la verdad en lo que consideró una humillación a los 3.343 fallecidos en geriátricos y a sus familiares.

Dentro de la «infamia», añadió tras escuchar a los representantes de PP y Cs, reconocen que la responsabilidad exclusiva es suya a lo que Castaño y García Nieto le recordaron que el mando único durante el estado de alarma de la primera ola lo tenía el Gobierno y concretamente en esta materia el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, «que no ha pisado ni una sola residencia en todo este tiempo», reprocharon.

La socialista Nuria Rubio calificó como «escrito de la vergüenza» el texto utilizado por populares y naranjas para rechazar la comisión de investigación y aseguró que deja la verdad de lo ocurrido «debajo de la apestosa alfombra en la que cabe todo». «La historia se está repitiendo y tenemos menos información», advirtió Rubio que apeló a la «humanidad» de los partidos del Gobierno para que sientan «como propio» el sufrimiento de las familias de los mayores fallecidos.

«Voten en conciencia, desde el corazón. Estamos aquí para representar a las personas por encima de cualquier color político (...) Para devolver a los mayores un poco de lo que nos han regalado, se lo debemos», reclamó Rubio que se hizo eco de la división generada en Cs por su cambio de opinión, discrepancias que no negó David Castaño.

También Fernández cargó contra el «miserable» cambio de opinión de los naranjas a los que acusó de plegarse a los designios del PP al votar en contra. El portavoz de Cs recordó que su apuesta era por investigar toda la gestión de la covid, no solo las residencias.

«Pensé que al firmar el pacto de reconstrucción éramos aliados», respondió Castaño a la socialista, a la que afeó que PSOE pida esta comisión en Castilla y León cuando rechaza lo mismo en el Congreso o en otras comunidades, en sintonía con García Nieto que acusó a socialistas y morados de pedir comisiones donde no gobiernan y de negar la información donde gobiernan.

Finalmente, el procurador García-Conde del Castillo (Vox) consideró «urgente y necesaria» la comisión y criticó al portavoz socialista Luis Tudanca, por haberle excluido de la petición de la comisión por un motivo «puramente partidista».