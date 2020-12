Fuentes Claras, un reto sólo para valientes

Comenzaba la cuenta atrás. Eran las 12,00 y desde la organización se llamaba a la orilla a los primeros cinco nadadores.La expectación entre todos, asistentes y participantes, era máxima. En total serían diez los participantes que se atrevieron a probar fortuna con la ITravesía de Navidad - Ciudad de Ávila, la prueba organizada por el Club TriatlónTriávila que, tras varios años en el tintero, por fin veía la luz. Una prueba sólo para valientes.Porque enfrentarse a las gélidas aguas del embalse abulense no es sencillo. Ni física ni mentalmente. Las caras de los participantes antes de entrar en el agua lo decían todo. A medio camino entre la concentración, los nervios, la incertidumbre y las ganas de afrontar una jornada en la que Pablo Tozal Lázaro y Eva Martín Martín fueron los ganadores. Se llevaron la cesta del premio, pero la victoria moral se la llevaron todos, como el cálido aplauso y reconocimiento de los presentes. Porque ya el hecho de lanzarse a las aguas del embalse –la organización tuvo que picar el hielo de las orillas para poder realizar la prueba– era un triunfo. «Son las aguas más frías en las que he nadado» decía Luismi, que hace unos años atravesó el estrecho de Gibraltar. «Donde no te llega el neopreno es helador» comentaba César Galán una vez terminada la prueba.

Diez se lanzaron al agua. Lo hicieron en tandas de cinco por cuestiones de seguridad. Seis llegaron a meta, cuatro tuvieron que ser asistidos –el dispositivo de seguridad incluía al personal de la organización, Protección Civil y Bomberos– ante la imposibilidad de continuar nadando. No era sencillo. Al final fueron 400 metros los que afrontaron en un reto deportivo de máxima exigencia que acabó siendo todo un éxito.