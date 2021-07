La música se reinventa

La música en directo no acaba de levantar el vuelo, aunque lo intenta. En marzo del año pasado la crisis del coronavirus paró en seco la actividad de músicos y técnicos, entre otras muchas profesiones, como consecuencia del primer estado de alarma por la covid y, aunque otros muchos sectores han podido recuperar la normalidad o están en ello, la actividad en las orquestas y empresas de espectáculos sigue marcada por la «incertidumbre». Si el verano pasado las actuaciones musicales se redujeron a la mínima expresión y en muchos casos fueron cero, en este 2021 los eventos multitudinarios siguen estando en el punto de mira, de ahí que las orquestas se hayan visto obligadas a mantenerse en una situación de paréntesis a la espera de una normalidad que les permita reactivarse.

Mientras tanto, ya sea para hacer algo de ‘hucha’, para cubrir gastos o para seguir cultivando la pasión por el escenario, las empresas y los músicos se han visto obligados a reinventarse. Casi todos lo han hecho, nos cuentan, con grupos más reducidos, muchos de ellos de versiones, para poder actuar en los eventos de los pueblos que sí se están programando. Son actuaciones de menos duración con control de aforo y un menor volumen de público para poder garantizar la seguridad de los asistentes, todo ello para seguir manteniéndose activos y para llevar la música en directo, aunque sea en otro formato, a la provincia.

En este contexto, no han sentado muy bien en parte del sector las declaraciones realizadas en los últimos días desde algunas instituciones en cuanto a la llamada a los ayuntamientos a evitar verbenas y actos multitudinarios, al considerar que ese tipo de actuaciones no se están contemplando en estos momentos y que con esas palabras se puede «desincentivar» la contratación de eventos musicales adaptados a la situación y que sí están siendo seguros.

La normativa de la Junta fija en el nivel 1 de alerta (el actual) un aforo del 75% con un máximo de 500 personas en recintos cerrados y de 1.000 al aire libre para los espectáculos. Estos números se quedan muy lejos de lo que se está programando en la provincia, de ahí que se considere que las actuaciones que ya están contratadas en principio no corren peligro.

Lea el reportaje completo en la edición impresa