Mañueco y Tudanca se acusan de deslealtad institucional

El presidente de la Junta, Fernández Mañueco, y el líder de la oposición, Luis Tudanca, mantuvieron un cara a cara lleno de acusaciones y críticas sobre las actuaciones políticas de ambos durante esta crisis sanitaria y económica. Tras unas amables palabras para felicitar el cumpleaños a Tudanca o para alegrarse del estado de salud de Mañueco tras recibir la primera dosis de la vacuna, ambos entraron en descalificaciones sobre la lealtad y respeto a las instituciones y ciudadanos, así como el incumplimiento de los acuerdos.

El líder socialista aseguró que «el respeto a las instituciones se demuestra andando» y acusó al presidente de «quebrar la confianza» de los sindicatos y empleados públicos, sanitarios, Diálogo Social e incluso alcaldes por las decisiones adoptadas en los últimos dos años sobre las 35 horas en la función pública, el decretazo, las restricciones contra la covid, etc.

En este punto, se refirió a las palabras pronunciadas por el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, quien consideró que Quintana no fue riguroso al hablar de la gestión de las residencias durante la pandemia y reseñó que éste ha sido un «ataque sin precedentes», por lo que pidió a Mañueco que «rectifique» o «cese» a Igea «para que deje de hacer daño a las instituciones de Castilla y León».

«Luego se pondrá la piel de cordero y anunciará acuerdos», recriminó Tudanca a Mañueco, justo antes de acusarle de «incumplir» su compromiso de completar con 163 millones de euros las ayudas directas a los sectores más afectados por la crisis para dar cumplimiento así a un mandato parlamentario aprobado el pasado 14 de abril. «Ese es el respeto que le tiene a este Parlamento, a esta democracia, a la gente de esta tierra, lo que se aprobó es la voluntad unánime de este parlamento, es la democracia y usted no la cumple, no la respeta, no es leal con la gente de Castilla y León», zanjó el portavoz socialista.

Tras esta intervención, el presidente de la Junta consideró que Tudanca es un «magnífico delegado del sanchismo» en la Comunidad, tras lo que le afeó su ausencia en el acto de celebración de la entrega de Premios Castilla y León. «En el día grande es esta tierra no acompañó a los premiados», insistió ante las críticas socialistas por falta de respeto institucional.

«Usted es responsable de la indigna y vergonzante moción de censura que plantó en el peor momento de la democracia, es el digno heredero de Sánchez y así acabará», señaló el presidente.

Respeto.

En cuanto al Procurador del Común, Fernández Mañueco reseñó que desde la Junta se «respeta» a la institución, tanto él como todo el Gobierno que dirige, tras lo que señaló que Quintana y sus opiniones también pueden estar sometidos a la «crítica». «Sus informes no son dogma de fe», aseguró, tras lo que insistió en que las valoraciones del Procurador están sometidas «a la opinión de todo el mundo».

En cuanto al Diálogo Social, el presidente consideró que la crítica de Tudanca «llega en mal momento» tras el desbloqueo de la negociación laboral. «Estamos con el Diálogo Social», aseguró y reiteró que las ayudas a los sectores afectados por la crisis del Covid superan en Castilla y León los 232 millones hasta el momento, con lo que se ha duplicado lo comprometido, a lo que se sumará un paquete «especial» de 200 millones más.

«Usted hace las cuentas del gran capitán, la Junta ha puesto en marcha más de 420 millones en ayudas directas, el doble de las que han llegado del Gobierno, sin contar con las ayudas en créditos para liquidez, la gente quiere hechos y no palabras», concluyó el presidente.